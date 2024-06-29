ليبيا.. آمر قوة الإسناد بـ"عملية بركان الغضب" يدعو للانضمام لمشروع سيف الإسلام

دعا آمر قوة الإسناد بـ"عملية بركان الغضب" ناصر عمار إلى الانضمام لصاحب مشروع "ليبيا الغد" سيف الإسلام القذافي تحت مظلة الوطن الواحد لتحرير ليبيا.

وأكد ناصر عمار حاجة ليبيا لثورة يقودها الشعب ضد الاحتلال والقواعد الأجنبية والتدخل السافر في قرارات الدولة السياسية والسيادية.

كما أكد الحاجة للالتفاف حول أبطال همهم هو الوطن لتوحيد ليبيا والخروج بها من هذا الوضع الراهن البائس الذي تعيشه ليبيا اليوم.

وأوضح آمر قوة الإسناد بـ"عملية بركان الغضب" أن الوصول لهذا يجب أن يتم عبر التصالح مع النظام السابق والمتمثل في مشروع "ليبيا الغد" برعاية سيف الإسلام القذافي والانطلاق لتحرير ليبيا من دنس الاستعمار والفاسدين.

وشدد على ضرورة الإفراج عن كل سجناء النظام السابق وتمكين الخبرات منهم لتولي المناصب المناسبة لوضع حد لهذا الانزلاق الخطير نحو الهاوية ومن ثم الدعم الكامل من الشعب لمشروع المصالحة وقطع الطريق عن المتربصين به والذين يتعمدون وضع العصا في العجلة والزحف على أماكن تواجدهم والإطاحة بهم.

وأكد أن الساسة في ليبيا الآن هم شلة من الخونة ليس من مصلحتهم قيام الدولة وعودة سيف الإسلام خوفا من المحاكمة والمحاسبة.

وأفاد ناصر عمار بأن سقوط رموز الخيانة والعمالة مرهون باستفاقة الشعب.

ليبيا: الدبيبة جاهز لافتتاح معبر رأس جدير مع تونس

أكدت حكومة الوحدة الليبية المنتهية ولايتها، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، جاهزيتها لافتتاح معبر رأس جدير البري على الحدود المشتركة مع تونس، عقب اجتماع أمني وعسكري ترأسه الأربعاء في العاصمة طرابلس، بينما أكد المُشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الوطني، المتمركز في شرق البلاد: دعمه الكامل لجهود المفوضية العليا للانتخابات، في تحقيق انتخابات حرة ونزيهة تعكس إرادة الشعب الليبي.

وشدد الدبيبة على ضرورة توحيد الجهود بين المؤسسات كافة لتنظيم العمل بالمعبر، وتسهيل الإجراءات أمام المواطنين والتنسيق مع الجانب التونسي في هذه الجوانب.

وقال الدبيبة، وفقاً لبيان وزعه مكتبه: «إن صلاح النمروش معاون رئيس أركان القوات الموالية لحكومة (الوحدة) أطلعه خلال الاجتماع، بحضور وزير الداخلية المُكلف عماد الطرابلسي، ومدير مصلحة الجوازات والجنسية يوسف مراد، ومدير جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية إبراهيم تاكيتة، على نتائج زيارته للمعبر، الثلاثاء، والوضع الأمني والترتيبات المتعلقة بالتنسيق بين الأجهزة الأمنية»، مؤكداً الجاهزية الكاملة في جميع الجوانب الأمنية.



