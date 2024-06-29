ضبط 42 كيلو لحوم فاسدة بمركز السنطة في الغربية

اكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، ان الحملة المكبرة على الأسواق ومنافذ البيع والمطاعم ومحلات الجزارة والمخابز والسلاسل التجارية والهايبر ماركت ومخابز العيش السياحي والمطاعم التي تقدم المأكولات الشعبية مثل ساندوتشات الفول والطعمية وجميع المنشآت الغذائية بمركز ومدينة السنطة والتي قامت بها اللجنة العليا للرقابة على الأسواق والمشكلة بقرار المحافظ، بقيادة اللواء محمد عناني رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب المحافظ و مدراء مديريات الصحة التموين ومباحث التموين، الطب البيطري، سلامة الغذاءً.

وتمكنت من ضبط 42 كيلو لحوم و 200 كيلو عسل جلوكوز و 35 كيلو مخلل مجهول البيانات واعدام 15 كيلو كبدة ولانشون وتحرير 28 محضر بأسواق ومحال شهيرة بمركز ومدينة السنطة وقريتي شبراقاص ومسهلة.

حيث قامت مديرية الطب البيطري بضبط 20 كيلو مفروم حوواشي بدون بياناتك مشتبه في صلاحيته بثلاجة لحوم بالسنطة المحطة، 12 كيلو دهن مفروم + 4 كيلو كبده + 4 كيلو كفته + 2 كيلو لحوم مفرومة بدون بيانات مشتبه في صلاحيها بثلاجة تصنيع لحوم بدون ترخيص بقرية شبراقاص السنطة.

وقامت مديرية الطب البيطري بالتعاون مع الصحة باعدام خمسة كيلو كبده غير صالحة للاستهلاك الادمى بثلاجة لحوم بالسنطة المحطة، و اعدام عشرة كيلو لانشون غير صالح للاستهلاك الادمى بمحل سوبر ماركت شهير بالسنطة المحطة.

وقامت مديرية التموين بضبط 200 كيلو عسل جلوكوز مجهول المصدر يشتبه في عدم مطابقتة للمواصفات القياسية في أحد مصانع الحلوى يتم استخدامه في تصنيع الحلويات بمدينة السنطة و ضبط 35 كيلو مخلل بدون بيانات ومجهولة المصدر وتوجد بها علامات الفساد الظاهرى بأحد محلات السوبر ماركت بقرية مسهلة بالسنطة ، بالاضافة الى تحرير سته محاضر عدم إعلان عن الاسعار لمحلات مواد غذائية.

وقامت مديرية الصحة بالغربية بتحرير عدد 6 محاضر مخالفة القرار 97 عدم عدم وجود شهادة صحية وتحرير 6 محاضر عدم وجود اشتراطات صحية ، محضر اعدام 25 كيلو جرام هوالك حلويات و ثلاث محاضر اخطارات خطر داهم بمركز ومدينة السنطة

وقد قدم المحافظ الشكر لفرق العمل المشاركة في الحملات التفتيشية واكد على استمرار وتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على الأسواق ومنافذ البيع والمطاعم ومحلات الجزارة والمخابز والسلاسل التجارية والهايبر ماركت ومخابز العيش السياحي و المطاعم التي تقدم المأكولات الشعبية مثل ساندوتشات الفول والطعمية للوقوف على مدى صلاحية المنتجات الغذائية المعروضة وتوافر الاشتراطات الصحية والبيئية؛ حرصًا على سلامة وصحة المواطنين مع عدم التهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وتهيب محافظة الغربية بالسادة المواطنين بالإبلاغ عن اي مخالفات تخص السلع الغذائية او الخبز السياحي من حيث الجودة والصلاحية و المبالغة في الأسعار او عدم الإعلان عنها في المخابز والمطاعم ، مطاعم المأكولات الشعبية ،والهايبر ماركت ومحلات الجزارة والاسماك، أو عن محاولات التجار لاحتكار السلع أو الإبلاغ عن المخازن التي يتم تخزين السلع فيها لفترات طويلة بهدف تعطيش الأسواق، وذلك من خلال "مبادرة الغربية بتتغير بيكم" على خدمة الواتس آب على الأرقام (٠١٥٥٠٥٠٢٨٣٦ و ٠١٥٥٠٥٠٢٨٣٧ و ٠١٥٥٠٥٠٢٨٣٤) أو عبر غرفة عمليات المحافظة ٠٤٠٣٣٤١٢٣٣ .