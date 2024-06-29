الأحد 30 يونيو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

هيثم نبيل يستعد لطرح أغنيته الجديدة "قلبي يا نيلة"

هيثم نبيل
هيثم نبيل

يستعد الفنان هيثم نبيل لتجهيزات إطلاق أحدث أعماله الغنائية والتي تحمل عنوان "قلبي يا نيلة "خلال الفترة المقبلة ومن المقرر طرحها عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

آخر أعمال هيثم نبيل

يذكر أن آخر أعمال هيثم نبيل أغنية "زى زمان" من ألحانه وكلمات سارة سعيد وتوزيع عادل حقى.

هيثم نبيل 

وتقول كلمات اغنية قلبي يا نيلة:

أنا عارف مفيش فرصة اشوفك تاني زي زمان.. أنا عايش حياة ناقصة بشوف الدنيا لون بهتان.. ده لو كان عمرنا بيرجع هعيده عشان أعيشهولك.. كلام أنا نفسى أقولهولك ده لو يجمع مابيننا مكان.. مكمل ناس بتحتاج لي وبحتاج لك يا أغلى الناس.. وبكتب في الغياب عنك غيابك موت الاحساس.. لانا بنساكي ولا بقدر أشوفك ماضي عدى خلاص.. بقيت عايش ومش عايز أقابل ناس ينسوني.. ولما يجيبوا يوم سيرتك تبان اوجاعي في عيوني.. وحشتيني يا أغلى الناس وجودك كان بيحييني.. ودايما حاجة ناقصاني ويوم بيجيب وراه التاني.. كإنك عايشة جوايا معايا وعني مابعدتيش.. ومهما البعد بيننا يطول ولا حاجة تنسيني.. مغيرش الفراق قلبي ولا حتي السنين قادرين.. يسموا اللي احنا فيه ذكرى برغم ان احنا متفارقين.. تغمض عيني أشوف صورتك تفتح قلبي يناديلك.. ده لو دائي الوحيد انتي أنا راضي اعيش بيه سنين.

هيثم نبيل 
txt

Kingdom of the Planet of the Apes يحصد أرقام قياسية بالسينمات المصرية

مواد متعلقة

بعد 11 سنة احتشام واعتزال الفن..منال عبد اللطيف تمهد العودة بخلع الحجاب

لطيفة تطلق أحدث أعمالها الغنائية بعنوان "نويت أعانده"

عماد حمدي.. "فتي الشاشة" أصيب بالعمى في أيامه الأخيرة

فيلم Inside Out 2 يحقق أرقامًا قياسية بشباك التذاكر العالمي

أشرف زكي لـ"الوفد" بعد أزمة "شهوة جسد": تقدمت النقابة ورانيا يوسف ببلاغ ضد مفبركيه

"ألم لم يتحمله بشر".. معاناة الكندية سيلين ديون ورحلتها مع متلازمة الشخص المتصلب

رمضان 2025| طارق لطفي يعلن تعاقده على "العتاولة 2"

أحمد داود يروج لفيلمه الجديد بأغنية "الهوى سلطان" لـ أبو وديع (تفاصيل)
الجريدة الورقية