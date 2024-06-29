التحقيق في واقعة العثور على جثة شاب وإصابة شقيقه بالشرقية

بدأت نيابة مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية، التحقيق في واقعة العثور على جثة شاب عشريني، وإصابة شقيقه، بأرض تقع بين قريتي أنشاص البصل وكفر أباظة، التابعتين لمركز شرطة الزقازيق.

البداية كانت بتلقي الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطارا من مأمور مركز شرطة الزقازيق، يفيد ورود إشارة من مستشفي الأحرار التعليمي، بوصول «محمد . س. الـ» 20 عامًا، حاصل على دبلوم ويعمل بائع ملابس، جثة هامدة متأثراً بالإصابات التي لحقت به، وإصابة شقيقه «أحمد» 22 عامًا، ترزي، والمقيمان بإحدى قرى المركز.

وأفاد مقربون من الواقعة، إنه أثناء عودة المجني عليه وشقيقه من محل ترزي بقرية كفر أباظة خاص بهما، مستقلين دراجة نارية، أعترض طريقهم ثلاثة أشخاص، وقام على إثرها أحد المتهمين بإطلاق عيار ناري صوب المجني عليه، ما أدى لإصابته التي أودت بحياته، كما قاموا بالتعدى على شقيقه بالضرب محدثين ما به من إصابات ولاذوا بالفرار.

وبتقنين الإجراءات، ونفاذا لإذن النيابة العامة، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد المتهمين، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة قررت التصريح بالدفن عقب الإنتهاء من الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة وكيفية حدوثها، وطلبت التحريات حول الواقعة وظروفها وملابساتها، وسرعة ضبط باقي المتهمين.

وفي سياق متصل، تبنت إدارة محاكم شمال الزقازيق الابتدائية برئاسة المستشار محمد رأفت حماد، فكرًا جديدًا في سابقة لم تحدث من قبل بجميع محاكم الجمهورية، وهي تنفيذ مبادرة «اليوم الواحد» ومبادرة «الشهر الواحد» وجاءت إحصائيات عدد القضايا التي تم الفصل فيها خلال الفترة من يناير وحتى مارس 2024 لعدد 65 ألف قضية، وجاء ذلك بعد قيام المحاكم بقيام إدارة المحضرين بإعلان الخصوم بشخصهم والتي وصل نسبة الإعلان بشخصه لـ 75 ألف إعلان بشخصه.

ونفذت محكمة شمال الزقازيق الابتدائية مبادرة «اليوم الواحد» تحت إشراف رئيس المحكمة ومعاونه المستشار طارق عبدالحميد مساعد رئيس المحكمة مدير إدارة التنفيذ بالقيام بتنفيذ عدد 1165 حكم تنفيذ الأسرة، والقيام بتنفيذ الأحكام المدنية بعدد 2421 حكم في خلال تلك المدة، وعدد 123 قرار تسليم الصغار بنسبة انجاز 100%، وقرارات تمكين بالمشاركة 109 قرار بنسبة انجاز 99%، وأيضا قرارات المطلقة الحاضنة عدد 26 قرار بنسبة انجاز 99%.

بالإضافة لتصوير عملية التنفيذ في سابقة لم تحدث من قبل ضمانًا للشفافية المطلقة،

وجاءت فكرة الدولة في تمكين الشباب حيث يعتبر المستشار محمد رافت أصغر رئيس محكمة إبتدائية على مستوى الجمهورية وأيضا المستشار طارق عبدالحميد أصغر مساعد رئيس محكمة مدير إدارة التنفيذ تطبيقًا لرؤية الدولة في تمكين الشباب.

وتستهدف محكمة اليوم الواحد فئة من الدعاوى وهى: «المدنى المستعجل، إشكالات التنفيذ، الدعاوى المدنية التى أعلنت بشخصهم، قضايا الأسرة، محاكم الجنح الجزئية، محاكم الجنح المستأنفة» تدعو فيها الخصوم للحضور أمام المحكمة، وتفصل فيها بذات اليوم بعد تحقيق أوجه دفاعهم ما لم ترى المحكمة خلافا لذلك، تحقيقا لدفاع الخصوم لحسم النزاع بينهم فى ذات اليوم، وتضع الحكم الصادر بينهم حيز التنفيذ بذات الجلسة.