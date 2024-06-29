بدون رتوش

السبت 29/يونيو/2024 - 06:09 م 6/29/2024 6:09:12 PM

مع بدء العد التنازلى لموعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقررة فى الخامس من نوفمبر القادم جرت يوم الجمعة الماضى أول مواجهة شخصية بين مرشحى الرئاسة الأمريكية، الرئيس الحالى «جو بايدن»، والرئيس السابق «دونالد ترامب» فى مناظرة أقيمت فى مدينة أتلانتا بولاية جورجيا التى من المتوقع أن تلعب دورًا مؤثرًا فى الانتخابات. المناظرة نظمتها شبكة سى إن إن. وهى المناظرة الأولى التى تعقد دون تنظيم «لجنة المناظرات الرئاسية»، والتى كانت تشرف على هذه الفعاليات منذ عام 1988. كما تعد الأولى فى التاريخ الأمريكى التى تجمع بين رئيس حالى ورئيس سابق.

بدأت المناظرة دون مصافحة بين المرشحين، وشهدت تبادلًا للاتهامات بين «بايدن» و« ترامب» تركزت على قضايا مثل الإجهاض وإدارة الاقتصاد، والمهاجرين، بالإضافة إلى النزاعات فى أوكرانيا وقطاع غزة، حيث قال «بايدن» إن الطرف الوحيد الذى يريد استمرار الحرب هو حماس. وأضاف: (نواصل إرسال خبرائنا لمعرفة كيف يمكنهم القضاء على حماس كما فعلنا مع «بن لادن»، وإن دعم أمريكا لإسرائيل ثابت كالصخر، نحن نزود إسرائيل بكل الأسلحة التى تحتاجها. وأن حماس قد ضعفت بشكل كبير ويجب القضاء عليها). الجدير بالذكر أن كلًا من «بايدن» 81 عامًا، و«ترامب» 78 عاما يواجهان تحديات كبيرة لإثبات قدرتهم على التعامل مع القضايا المختلفة، ويسعى كل منهما إلى تحقيق نقطة تفوق فى استطلاعات الرأى التى أظهرت تقاربًا بين المرشحين. المناظرة كانت أشبه بالمساجلة بين خصمين تبادلا فيها الاتهامات. فلقد وصف ترامب بايدن بأنه أصبح كفلسطينى سيئًا للغاية. أما «بايدن» فقال إن ترامب لا يستحق أن يكون رئيسًا واصفًا إياه بـ أسوأ رئيس فى تاريخ أمريكا، وأشار إلى أن «مايك بنس» نائبه السابق لم يؤيده وانتقد بشدة دوره فى الحد من إمكانية الإجهاض.

وفى سياق انتقاداته الحادة قال «بايدن» لـ«ترامب»: (أنت هو الأحمق والفاشل، أنت تبالغ وتكذب بشأن الهجرة. أنت شخص مدان). وذكره بجميع العقوبات المدنية المفروضة عليه، ومليارات الدولارات والغرامات المدنية بسبب التحرش بامرأة فى الأماكن العامة، وممارسة الجنس مع نجمة إباحية.

أما «ترامب» فاتهم «بايدن» بترك الحدود مفتوحة لتدمير الولايات المتحدة الأمريكية، وأكد «ترامب» أن فوزه فى الانتخابات سيكون الفرصة الأخيرة لإنقاذ الولايات المتحدة الأمريكية من الوحل.

واستمر السجال بين المتنافسين على الرئاسة، فألقى «ترامب» باللوم على «بايدن» فى ارتفاع التضخم، ومقتل المواطنين السود. وحذر من اقتراب العالم من الحرب العالمية الثالثة بسبب سياسات «بايدن»، وأن العالم يتجه نحو الانفجار بسبب قلة الاحترام للولايات المتحدة فى عهد «جو بايدن». وفى أعقاب المناظرة، وفى معرض استطلاعات الرأى قال 48% إنهم يفكرون فى التصويت للرئيس السابق «دونالد ترامب»، بينما قال 40% بأنهم يفكرون فى التصويت للرئيس الحالى «جو بايدن».

وفى معرض استعراض ردود الفعل على المناظرة التاريخية التى جرت بين «جو بايدن» الرئيس الحالى، و« دونالد ترامب» الرئيس السابق هناك من رأى أن أداء الرئيس الحالى «جو بايدن» كان مخيبًا للآمال. ووصفت المناظرة بأنها زلزال سياسى وكارثة غير مسبوقة للديمقراطيين. وفى المقابل نشر رئيس مجلس النواب الأمريكى على حسابه فى «موقع اكس» تأييدًا قويًا للرئيس السابق «دونالد ترامب» واصفًا إياه بأنه المرشح الوحيد المؤهل والقادر على تولى منصب الرئيس.