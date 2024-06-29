البث المباشر لمشاهدة مباراة الزمالك وسيراميكا يلا شوت HD بدون تقطيع

البث المباشر لمشاهدة مباراة الزمالك وسيراميكا يلا شوت HD بدون تقطيع ، يتأهب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة قوية أمام فريق سيراميكا كليوباترا اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من الدوري المصري الممتاز. اللقاء سيقام على أرضية استاد القاهرة الدولي، حيث يسعى كلا الفريقين لتحقيق نتيجة إيجابية تساهم في تحسين موقعهما في جدول الترتيب.

استعدادات الزمالك

يدخل الزمالك المباراة تحت قيادة المدرب البرتغالي جوزيه جوميز، الذي يتطلع إلى تحقيق الفوز لتعويض الخسارة الأخيرة أمام الأهلي والتي جاءت بسبب اعتذار الزمالك عن خوض المباراة بناءً على قرار مجلس الإدارة. يحتل الزمالك حاليًا المركز العاشر برصيد 34 نقطة، تم تحقيقها من خلال الفوز في 10 مباريات، والتعادل في 4 مباريات، والخسارة في 7.

أهمية المباراة وتوقعات الجماهير

تمثل هذه المباراة أهمية كبيرة لكلا الفريقين، حيث يسعى الزمالك إلى تحقيق الانتصار لتحسين موقفه في جدول الترتيب والمضي قدمًا نحو المراكز المتقدمة، في حين يسعى سيراميكا كليوباترا إلى استغلال الفرصة لتعزيز موقعه بين الفرق المتقدمة في الدوري.

تترقب الجماهير الرياضية هذه المواجهة بشغف كبير، حيث يأملون في مشاهدة مباراة مليئة بالإثارة والندية بين الفريقين. من المتوقع أن تشهد المباراة تنافسًا قويًا على أرض الملعب، حيث يسعى كل فريق لتقديم أفضل ما لديه من مهارات وإمكانيات لتحقيق الفوز.



اضغط هنا لمشاهدة مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا في الدوري

اضغط هنا لمشاهدة مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا في الدوري

تظل مباريات الدوري المصري الممتاز فرصة لمتابعة كرة القدم بأعلى مستوياتها، ولتشجيع الروح الرياضية والتنافس الشريف بين الأندية. كل لقاء يشكل حدثًا رياضيًا مميزًا ينتظره عشاق الكرة المصرية بفارغ الصبر، وتبقى آمال الجماهير معلقة بأداء فرقهم المفضل على أرضية الملعب. مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا اليوم تعد واحدة من هذه المباريات المثيرة التي ينتظرها الجميع بفارغ الصبر.

تشكيلة الزمالك المتوقعة

يخوض الزمالك المباراة بقائمة تضم العديد من اللاعبين البارزين، منهم:

حراسة المرمى: محمد عواد، محمد صبحي

محمد عواد، محمد صبحي خط الدفاع: عمر عبد العزيز، حمزة المثلوثي، حسام عبد المجيد، أحمد رفاعي، عمر جابر

عمر عبد العزيز، حمزة المثلوثي، حسام عبد المجيد، أحمد رفاعي، عمر جابر خط الوسط: نبيل عماد دونجا، محمد أشرف "روقا"، محمد شحاتة، زياد كمال، عمار ياسر، ترافيس موتيابا، سيد عبد الله "نيمار"

نبيل عماد دونجا، محمد أشرف "روقا"، محمد شحاتة، زياد كمال، عمار ياسر، ترافيس موتيابا، سيد عبد الله "نيمار" خط الهجوم: إبراهيما نداي، ناصر ماهر، عبد الله السعيد، محمد عاطف، يوسف أوباما، مصطفى شلبي، أحمد مصطفى "زيزو"

يفتقد الزمالك في هذه المباراة إلى عدة لاعبين بسبب الإصابات والأسباب الفنية، منهم محمود عبد الرازق "شيكابالا"، محمود حمدي "الونش"، سيف الجزيري، أحمد فتوح، أحمد حمدي، مصطفى الزناري، ناصر منسي، وسيف جعفر. كما يغيب البنيني سامسون أكينيولا لعدم عودته إلى القاهرة، ومهاب ياسر لأسباب فنية.

استعدادات سيراميكا كليوباترا

على الجانب الآخر، يتطلع فريق سيراميكا كليوباترا بقيادة المدرب أيمن الرمادي لتحقيق نتيجة إيجابية في لقاء اليوم لتعويض الخسارة أمام الزمالك في لقاء الدور الأول. يحتل سيراميكا كليوباترا المركز الثامن برصيد 37 نقطة، تم تحقيقها من خلال الفوز في 10 مباريات، والتعادل في 7 مباريات، والخسارة في 9.

تشكيلة سيراميكا كليوباترا المتوقعة

يعتمد الجهاز الفني لسيراميكا كليوباترا على لاعبيه الأساسيين لتحقيق أفضل أداء ممكن، ومن أبرز هؤلاء اللاعبين:

حراسة المرمى: محمد بسام

محمد بسام خط الدفاع: محمد توني، خالد صبحي، سعد سمير

محمد توني، خالد صبحي، سعد سمير خط الوسط: عبد الرحمن بودي، إبراهيم محمد، صديق ايجولا، أحمد القندوسي، محمد عادل

عبد الرحمن بودي، إبراهيم محمد، صديق ايجولا، أحمد القندوسي، محمد عادل خط الهجوم: أحمد بلحاج، جون ايبوكا

شدد المدرب أيمن الرمادي في حديثه مع اللاعبين على ضرورة فرض رقابة صارمة على مفاتيح لعب الزمالك للحد من خطورتهم، مؤكدًا على أهمية اللعب بتركيز وانضباط نظراً لصعوبة اللقاء وقوة الفريق المنافس.