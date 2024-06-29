مواطن يستغيث بوزير التنمية المحلية لسرعة تنفيذ الحكم لعقار شارع عبدالسلام عارف

استغاث المواطن رجب السيد إبراهيم عيد، بوزير التنمية المحلية والمسئولين لسرعة تنفيذ الحكم فى قضية، وإلى نص الاستغاثة:

أرسل حي غرب المنصورة أكثر من خطاب إلى هيئة التأمينات الاجتماعية بالمنصورة لتنفيذ القضية رقم ٤٨٧ لسنة ٢٠٢٢. الصادرة من النيابة الإدارية بالمنصورة وللأسف حتى الآن لم يتم التنفيذ.

اناشد اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، لسرعة تنفيذ الحكم فى هذه القضية فورًا والصادرة للعقار: ٣١ شارع محمود حسانين من عبدالسلام عارف بالمنصورة، والموضح بها البيانات كافة بالأوراق المرفقة.



عن السكان:

رجب السيد إبراهيم عيد

٠١٠٠٣٤٤٨٦٠٥