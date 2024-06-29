معتز البطاوي : نادي سيراميكا تربطه علاقة قوية بالزمالك

أعرب معتز البطاوي المدير الرياضي لنادي سيراميكا كليوباترا، عن أمله في ألا تنعكس الملابسات التي أحاطت بالكرة المصرية خلال الأيام القليلة الماضية، بصورة سلبية على مسار العدالة التحكيمية.

وقال البطاوي، إن مباراة سيراميكا كليوباترا مع الزمالك، تتزامن مع قرار مجلس إدارة نادي الزمالك المحترم، بالعودة للمنافسات، بعد اعتراضات رسمية عن عدد من السلبيات التي تشوب المنافسة، لافتًا إلى أن حجم الضغوطات سيكون كبيرًا على طاقم التحكيم الدولي الذي يدير اللقاء، بقيادة طارق مجدي، حكم اللقاء، ومحمد عادل، حكم تقنية الفيديو، مشيرًا إلى أنه يأمل ألا تؤثر الملابسات الأخيرة، على تركيز الطاقم الدولي المحترم، وقراراته التحكيمية المشهود لها بالكفاءة والنزاهة.

واوضح البطاوي أن سيراميكا كليوباترا تربطه علاقة طيبة مع نادي الزمالك، وكل أطراف المنطومة الرياضية، أساسها الاحترام المتبادل، والحرص على المنافسة الشريفة، وسط عدالة تحكيمية تتسم بالنزاهة، وهى واحدة من أهم الأسس التي بنى عليها مجلس إدارة الزمالك المحترم، اعتراضاته على الشوائب التي لحقت بمسار المنافسة، ما يدعم طلبات نادي سيراميكا كليوباترا في ضرورة ترسيخ هذه المطالب، وتنفيذها بشكل عملي، بدءًا من لقاء الفريقبن، في إطار المنافسة الشريفة، التي يبحث عنها الجميع