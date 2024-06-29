ضبط شخصين تورطا في تسريب أسئلة الامتحانات

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط شخصين بالفيوم لقيامهما بإدارة عدد من الصفحات والقنوات على مواقع التواصل الإجتماعي والزعم بقدرتهما على تسريب أسئلة الإمتحانات.

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ففى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تم تداوله على أحد الحسابات عبر موقع "فيس بوك" يتضمن إدعاء صاحب الحساب بقدرته على توفير أوراق أسئلة إمتحانات الثانوية العامة والإجابات الخاصة بها مقابل مبالغ مالية.

بالفحص أمكن تحديد وضبط صاحب الحساب المشار إليه (طالب - مُقيم بالفيوم) وبحوزته (هاتف محمول "بفحصه فنياً تبين إدارته لصفحة أخرى و3 قنوات عبر إحدى التطبيقات لذات الغرض– محفظة إلكترونية).

وإعترف بإرتكابه الواقعة بالإشتراك مع (آخر - مقيم بذات العنوان) تم ضبطه ، وعثر بحوزته على (2 هاتف محمول "بفحصهما فنياً تبين إدارته لإحدى الصفحات و3 قنوات آخرى حول ذات المضمون – 3 محافظ إلكترونية).

وإعترفا بإرتكابهما الواقعة وإدارتهما للصفحات والقنوات المشار إليها بقصد النصب على المواطنين والإستيلاء على أموالهم لتحقيق ربح مادى غير مشروع.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

قضت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، بمُعاقبة مُدان باستعراض القوة ‏والتلويح بالعنف في مصر القديمة بالحبس لمدة 6 أشهر وألزمته بالمصاريف.‏

صدر الحكم برئاسة المستشار طارق محمود أبو عيدة، وعضوية المستشارين خالد عبد الغفار وأيمن بديع لبيب، وحضور ‏الأستاذ عمرو تاج الدين وكيل النيابة، والأستاذ محمد طه أمين السر.‏

وأسندت النيابة العامة للمُتهم عبد العزيز.ن أنه وآخرين سبق الحكم عليهما في يوم 1 يتاير 2016 بدائرة قسم مصر القديمة ‏استعرضوا القوة ولوحوا بالعنف واستخدموه ضد المجني عليه محمد علام وكان ذلك بقصد ترويعه وإلحاق الأذى المادي ‏والمعنوي به وفرض السطوة عليه. ‏

وجاء ذلك بأن تجمع المُتهمون وتوجهوا لمحل تواجد المجني علي سالف الذكر حال حمل الأول سلاحاً نارياً وما أن تمكنوا ‏منه حتى باغتوه بالاعتداء عليه مستخدمين ذلك السلاح، مما ترتب عليه تكدير أمنه وسكينته وتعريض حياته للخطر. ‏

وقد وقع بناءً على ارتكابهم تلك الجريمة الجرائم تالية الوصف، إذ أنهم في ذات الزمان والمكان سالفي البيان: ‏

حازوا وأحرزوا بغير ترخيص بالذات والواسطة سلاحاً نارياً غير مششخن "فرد خرطوش"، وحازوا وأحروا طلقات ‏تستعمل على السلاح المشار ‘ليه. ‏

كما أحدثوا بالمجني عليه محمد علام عمداً مع سبق الإصرار بأن أطلق المتهم الأول من بينهم عياراً نارياً صوب المجني عليه ‏فأحدث به الإصابات الواردة بتقرير الطب الشرعي وكذا التقرير الطبي المرفق والتي أعجزته عن أشغاله الشخصية مدة لا ‏تزين عن 21 يوماً. ‏