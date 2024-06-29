قرارات جديدة.. توفير ملفات القيد للمحامين بنقابة الأقصر الفرعية

أعلن الدوشي شاكر، نقيب محامي الأقصر أنه طبقا لتعليمات النقابة العامة للقيود الجديدة؛ تم التنسيق مع النقيب العام عبد الحليم علام؛ على توفير ملفات القيد الجديدة بمقرالنقابة الفرعية تيسيرا على ابنائنا من عناء السفر.

وأوضح انه يتم تسليم ملف القيد لطالب القيد شخصيا على أن يكون حاملا معه وقت الاستلام البطاقه الشخصية، وأصل شهادة التخرج وأصل الثانوية العامة للاطلاع عليهم وإرفاق صور منهم بالإضافة إلى فيزا بها مبلغ ١٥٠٠ جنيه رسوم استلام الملف.



وتابع يستلم استماره كشف طبي ويكون بالنسبه لأبناء الأقصر بالطب الشرعي بالأقصر

ويستكمل الملف ويقدمه طالب القيد بنفسه للنقابه العامة بالقاهرة ويتم تحديد موعد المقابلة الشخصية.

وأكد نقيب محامي الأقصر أنه فى حاله استكمال الملف واجتياز المقابله الشخصيه يتم توريد رسوم القيد ثم يحدد له ميعاد حلف اليمين، وبالنسبة للقيود الابتدائي الاستئناف والنقض كما هى سابقا، أما بالنسبة للاعاده من الزوال يستوفي طالب الاعاده كافه الأوراق المطلوبة من ضمنهم أصل الثانويه العامة حسب الشروط الموجودة فى مقر الفرعية والرسوم حسب السن.

