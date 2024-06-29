سلفستر ستالون.. كيف روج النجم العالمي لزيارة مصر؟

روج النجم العالمي سيلفستر ستالون، للزيارة لمصر، خلال إعلان لإحدى القرى السياحية، في منطقة الساحل الشمالي أعرب خلاله عن مدى حبه واإعجابه الشديد بها.

سيلفستر ستالون يروج للزيارة لمصر

وتحدث سيلفستر ستالون، خلال الإعلان، عن طبيعة مصر الخلابة، وانها تحتوي على أجمل شواطئ العالم.

آخر زيارة للنجم سيلفستر ستالون في مصر

وكانت الزيارة الأخير للنجم سيلفستر ستالون، في مصر بالنسخة الثانية لمهرجان الجونة السينمائي عام 2018.

وحرص ستالون، على تحية الحضور عقب تكريمه على هامش الفعاليات وقال: " من الرائع أن أكون هنا، هذا حقيقي مثلما هناك سحر لكلمة هوليوود كذلك مصر لديها سحر كبير عندما تقول مصر يأتي لذهنك هذا التاريخ الرائع وأنا فخور للغاية بوجودي هنا ولم أتي هنا من قبل وسأقولها مثل صديقي أرنولد شوارزنيجر سأعود مرة أخرى".

آخر أعمال سيلفستر ستالون

وكانت طرحت الشركة المنتجة للموسم الثاني من مسلسل الجريمة والدراما Tulsa King، العرض التشويقي الأول ، والمقرر عرضه بتاريخ 15 سبتمبر المقبل.

ومسلسل Tulsa King، بطولة أندريا سافاج، ومارتن ستار، وماكس كاسيلا، ودومينيك لومباردوزي، وفينسنت بيازا، جاي ويل، إيه سي بيترسون مع جاريت هيدلوند.