ضبط دواجن ومصنعات لحوم مجهولة المصدر خلال حملات تفتيشية بمراكز الشرقية

قال اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي، مدير مديرية الطب البيطري بمحافظة الشرقية، إن إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم، بالإشتراك مع الجهات المعنية (شرطة البيئة والمسطحات المائية، الرقابة الإدارية، الرقابة التموينية، مباحث التموين، الرقابة الصحية، مجالس المدن) قامت بتنفيذ حملات تفتيشية لضبط سوق اللحوم والدواجن والأسماك.

وأضاف مدير مديرية الطب البيطري أن الحملات التفتيشية أسفرت عن تحرير محضرين مخالفة وضبط طن و ٢٨٠ كجم دواجن ومصنعات لحوم صالحة ولكن مجهولة المصدر، وتم عمل المحاضر اللازمة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، ولتوفير غذاء صحي وآمن حفاظا على صحة و سلامة المواطنين من كافة الأغذية الفاسدة و المجهولة المصدر.

ووجه الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، مدير مديرية الطب البيطري بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية، على المعارض وشوادر بيع الأسماك واللحوم ومحلات الجزارة ومحلات بيع الأسماك والمطاعم وثلاجات الحفظ والمصانع وسيارات بيع اللحوم، لضبط الأسعار، والتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة ومراعاتها لكافة الإشتراطات الصحية والبيئية، والإشراف على المذبوحات بالمجازر الحكومية ومجازر الدواجن، للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، لضبط سوق اللحوم و الدواجن والأسماك.

وفي سياق متصل، قامت مديرية الطب البيطري بالشرقية بالتعاون المشترك مع كلية الطب البيطري بجامعة الزقازيق بتنظيم ندوة تثقيفية بعنوان (المبادرات الرئاسية المرتبطة بمجالات الطب البيطري ).

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد يوسف، مدير عام إدارة الصحة العامة والمجازر، ومديري الإدارات الداخلية، وعدد من الأطباء بالمديرية.

أوضح مدير مديرية الطب البيطري أن الندوة جاءت فى إطار التعاون المشترك بين مديرية الطب البيطرى بالشرقية و طكلية الطب البيطرى بجامعة الزقازيق، لتدريب طلاب كلية الطب البيطري، حيث يتم توزيعهم على الوحدات التابعة للإدارات الخارجية المنتشرة بمراكز وقرى المحافظة لتلقي التدريب العملي فى شتى مجالات الطب البيطري، والذى يستمر لمدة شهرين.

كوقام الدكتور محمد يوسف مدير عام الصحة العامة والمجازر بالقاء كلمة للطلبة، ثم ألقت الدكتورة دعاء محمد مدير إدارة الارشاد بإلقاء محاضرة بعنوان ( المبادرات الرئاسية المرتبطة بالطب البيطرى).

وجه الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، ضرورة الإهتمام بالثروة الحيوانية والداجن، وزيادة إنتاجيتها، مع رفع الوعي الطبي البيطري بين أصحاب المزارع والماشية، وذلك من خلال الإستمرار في تكثيف عقد الندوات، وتنظيم حملات التوعية الإرشادية للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.