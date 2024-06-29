نيابة دكرنس تحقق في بلاغ مسنة اتهمت بناتها الأربع بضربها وقص شعرها

الأم : "عايزين يجبروني على بيع بيتي"

بدأت نيابة دكرنس بالدقهلية التحقيق في المحضر المقدم من سيدة مسنة تقيم في قرية أشمون الرمان بمركز دكرنس ضد بناتها الأربع المتزوجات، حيث اتهمت الأم بناتها بالاعتداء عليها بالضرب المبرح وقص شعرها لإجبارها على الخروج من منزلها من أجل بيعه.

بيع المنزل

وكان مأمور مركز دكرنس قد تلقى بلاغا من فاطمة مجاهد 66 عاما مقيمة بقرية أشمون الرمان تتهم فيه بناتها الأربع بالاعتداء عليها بالضرب من أجل طردها من منزلها الذي تملكه بالقرية رغبة من بناتها في بيعه، وتم تحرير المحضر رقم 8891 جنح مركز دكرنس، كما تم توقيع الكشف الطبي على السيدة المسنة وأكد التقرير وجود إصابات في أنحاء متفرقة من جسدها وتم عرض المحضر على نيابة دكرنس التي تولت التحقيق.

طريقة وحشية

والتقت " بوابة الوفد " مع المجني عليها التي غالبتها الدموع وهي تروي المأساة التي وقعت لها على يد بناتها، وأشارت إلى أنها لم تكن تتوقع أن "تعمي الفلوس" قلوب بناتها ويتجرأن على الاعتداء عليها بهذه الطريقة الوحشية لإجبارها على بيع البيت الذي يعد " المأوى " الوحيد لها، متسائلة .. هل ستعيش في الشارع حتى ترضي بناتها؟

رحلة كفاح

وأضافت السيدة المسنة بأنها بعد وفاة زوجها منذ عدة سنوات كانت تعمل ليلا ونهارا من أجل ألا تمد يدها لأبنائها، كما سهرت وتعبت حتى تقوم بتربية أبنائها خير تربية وقالت الأم " " اسألوا أبناء قرية أشمون الرمان فهم يعرفون أنني عشت حياتي في رحلة كفاح حتى أقوم بتربية أبنائي وأوفر لهم متطلبات الحياة الضرورية فهل يكون هذا جزائي ؟

ولفتت السيدة المسنة بأنها تعيش في رعب منذ حدوث الواقعة خوفا من تكرارها مرة أخرى، وأشارت إلى أن أحد بناتها أيضا تعرضت للضرب على أيدي بناتها الأربع وذلك لقيامها بخدمتي ومراعاتي وكأنهن أردن تأديب ابنتي المطيعة لقيامها بخدمتي.

واختتمت السيدة المسنة بقولها "قلبي وربي غضبانين على بناتي" شكوتهم إلى الله بعد أن امتدت أياديهم للتطاول على أمهم التي سهرت وتعبت وكافحت من أجلهم وحسبي الله ونعم الوكيل .