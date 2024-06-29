للمرة الثالثة.. رفع كثافة الفصول بمدراس قنا لرياض الأطفال

قرر اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، اليوم السبت، رفع كثافة فصول رياض الأطفال بنسبة 10% بجميع المدارس " رسمي – رسمي للغات " والمدارس المتميزة للغات، ويأتي هذا القرار ليكون الثالث خلال ولاية المحافظ الحالي.

على أن تقبل من قوائم الانتظار طبقا لقواعد القبول المنظمة ، وبما لا يخالف نص القانون في المادة السابعة رقم 139لسنة 1981م ، وذلك خلال العام الدراسي الجديد 2024/2025.

وقال محافظ قنا، إنه تمت الموافقة علي زيادة عدد الأطفال من 45 إلى 50 طفلًا بالفصل الدراسي بالمدارس الرسمية ومن 40 إلى 45 طفل بالفصل الدراسي بالرسمية للغات ، وزيادة عدد الاطفال من 29 إلى 36 طفل بالفصل الدراسي بالمدارس المتميزة لغات .

وأضاف المحافظ، أن القرار جاء نظرًا للإقبال الشديد من أولياء الأمور، وكثرة الطلبات المقدمة بقوائم الانتظار في الفئة العمرية من 4 إلى 6 سنوات، وإيمانا منه بدور رياض الأطفال الذى يُعد أولى خطوات تعليم الطفل لتطوير مهاراته وتكوين شخصيته وتنمية قدراته في التعبير عن نفسه.

زيادة سابقة بالكثافة

ويُشار إلى إن قرار المحافظ اليوم السبت، سبقه قرار أخر في السنوات2021 ، 2022 ، حيث استجاب اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، لمطالب أولياء الأمور.

و قرر رفع كثافة فصول رياض الأطفال بنسبة 10% بجميع المدارس " رسمي – رسمي للغات " والمدارس المتميزة للغات وذلك خلال العام الدراسي الجديد 2022/2023 .

شكاوي المواطنين:

فى سياق أخر، استمر المحافظ، اليوم السبت، فىإستقبال أصحاب الشكاوي، والعمل على إيجاد الحلول المناسبة بالتنسيق مع الجهات المعنية بتلك الشكاوى.

وذلك في اطار سياسة الباب المفتوح والتى تهدف الى ‫خدمة المواطنين البسطاء الذين يجدون فى الشكوى سبيلهم الوحيد لرفع الظلم وتوصيل أصواتهم إلى المسئولين بصورة مباشرة دون وساطة أو عوائق ،بحضور حسن عثمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بقنا و سمية حسن مدير إدارة تشغيل الشباب بالمحافظة.

و قال عمر عبد الباقي المتحدث الرسمي لمحافظة قنا ، إن محافظ قنا استمع الى عدد من الشكاوى التى قدمها المواطنون اليوم موضحا ان هناك منظومة متابعة للتأكد من استدامة حل الشكوى وفي حالة وجود تقاعس من المسئولين يتم إخطارهم مرة اخرى لحين حل المشكلة وحصول المواطن على حقه الذى كفله له الدستور والقانون.

لافتاً إلى أن الاهتمام الذى يلقاه المواطن من قِبل الدولة فى حل مشاكله وتقديم خدمة مناسبة له بدّل المفهوم السائد لدى المواطنين من أن الحكومة تعمل في واد والمواطن في واد آخر.

وأكد محافظة قنا على المسئولين بضرورة مراعاة البعد الإنساني والاجتماعي لأصحاب الشكاوى ومساعدتهم على مواجهة ظروف الحياة وتحقيق رضاهم.

مؤكدا على أنه لا يوجد أي استثناءات وأن الجميع سواسية في الحصول على حقوقهم وفقا لم تنص عليه اللوائح والقوانين مضيفا ان نظام المتابعة الجيدة للشكاوى يختصر الكثير من الوقت فى حلها.