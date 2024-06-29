طلاب الثانوية العامة بالدقهلية: فقرات الفيزياء صعبة وأسئلة التاريخ طويلة

أعرب عدد من طلاب الثانوية العامة بالدقهلية بالقسم العلمي عن استيائهم من صعوبة مادة الفيزياء اليوم ، وأشاروا إلى أن الأسئلة كانت طويلة جدا بالإضافة إلى أن هناك فقرات كانت فوق مستوى الطالب المتوسط .

وأكد عدد من طلاب القسم الأدبي، أن أسئلة مادة التاريخ كانت في مستوى الطالب المتوسط إلا أنها كانت طويلة نسبيا وتحتاج أكثر من الثلاث ساعات المخصصة كوقت للإختبار .

يقول الطالب رشيد يوسف بأن إمتحان الفيزياء اليوم أرهق الطلاب كثيرا، حيث كان طويلا للغاية ومستحيل يتم حله في الوقت المخصص بل كان يحتاج ساعة إضافية .

وأشار الطالب محمد ابراهيم عبده إلى صعوبة العديد من الفقرات في إمتحان الفيزياء ، حيث كانت فوق مستوى الطالب المتوسط إضافة إلى طول الأسئلة في بعض الفقرات .

ويقول مصطفى السيد، أن مادة التاريخ للقسم الأدبي كانت طويلة جدا وكانت تحتاج وقتا إضافيا، ولم نستطع الإجابة على كل الأسئلة بالتركيز خوفا من نفاذ الوقت ، مطالبا بضرورة مراعاة ذلك أثناء تصحيح المادة .

من جهة أخرى أكد عدد من أولياء الأمور أن أبنائهم تعرضوا لضغوط اليوم بسبب صعوبة مادة الفيزياء وطول أسئلة التاريخ وطالبوا بمراعاة ذلك عند تصحيح المادتين .

وتابع ناصرشعبان وكيل وزارة، لجان امتحانات الشهادة الثانوية العامة بمدارس المحافظة وذلك من خلال غرفة العمليات المركزية بالتواصل مع غرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية لحظة بلحظة بحضور ا أعضاء الغرفه .

واطمأنّ وكيل الوزارة منذ الصباح الباكر، على خروج جميع خطوط السير من مركز توزيع الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية ، وسط إجراءات أمنية وحتى دخول اللجان، وأطمأن على إنتظام الطلاب داخل اللجان الإمتحانية نهاية اليوم .

وشدد شعبان، على توفير الأجواء المناسبة للطلاب وتوفير كافة سبل الراحة لأداء الإمتحانات بسهولة ويسر، مؤكدًا على عدم دخول الطلاب إلى اللجان بالهواتف المحمولة والسماعات والساعات الإلكترونية وشدد على استخدام العصا الإلكترونية لتفتيش الطلاب أثناء دخولهم اللجان، دون التأثير على انضباط أعمال الامتحانات

ووجه شعبان، رسالته لأولياء الأمور بعدم التزاحم أمام اللجان الامتحانية وتوفير الهدوء والأجواء الملائمة لأبنائنا الطلاب .