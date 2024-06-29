تباين الآراء حول امتحان التاريخ للثانوية العامة 2024

تباينت آراء طلاب الثانوية العامة 2024 الشعبة الأدبية حول مستوى امتحان التاريخ، الذي أدوه صباح اليوم السبت، الموافق 29 يونيو 2024.

واختلفت آراء طلاب الثانوية العامة 2024 الشعبة الأدبية حول امتحان التاريخ بين الصعب الطويل والسهل الذي يحتاج إلى بعض الوقت فقط.

وقال طلاب في الثانوية العامة 2024 إن امتحان التاريخ كان طويلا للغاية ويحتاج وقتا إضافيًا، ويحتوي على الكثير من الأسئلة غير المباشرة، وبه ألغاز متعددة.

بينما قال طلاب في الثانوية العامة 2024 إن امتحان التاريخ كان واضحًا وسهلا لكنه طويل ويحتاج المزيد من الوقت المحدد له، لكن في المجمل في مستوى الطالب المتوسط.

ورأى معلمو التاريخ في الثانوية العامة 2024 أن الامتحان كان في مستوى الطالب المتوسط ولم يخرج عن المنهج المقرر ولكن ربما يحتاج وقتًا إضافيا.

وأدى طلاب الثانوية العامة 2024 الشعبة الأدبية امتحان التاريخ بنظام الكتاب المفتوح "أوبن بوك" من خلال استلام كتيب مفاهيم يحتوي على أهم القوانين والمصطلحات، وإعادة تسليمها بعد انتهاء الامتحان.

مواصفات امتحانات الثانوية العامة 2024 في التاريخ

وتتضمن امتحانات الثانوية العامة 2024 في التاريخ 15 في المائة من الدرجات أسئلة مقالية قصيرة، بالإضافة إلى 85 في المائة أسئلة اختياري من متعدد MCQ.

وتحتوي امتحانات الثانوية العامة 2024 في التاريخ على 30 في المائة أسئلة لحل المشكلات والإبداع، و30 في المائة أسئلة للفهم، و40 في المائة للتطبيق.

توزيع درجات امتحانات الثانوية العامة 2024 في التاريخ

وأدى طلاب الثانوية العامة 2024 امتحان التاريخ في ثلاث ساعات من الساعة التاسعة صباحًا حتى الثانية عشر ظهرًا.

ويبلغ مجموع درجات امتحان التاريخ في الثانوية العامة 60 درجة كنهاية عظمى، على أن يتطلب للنجاح في المادة 30 درجة بنسبة 50 في المائة.

ويشتمل امتحان التاريخ في الثانوية العامة 2024 على 46 سؤالا، من بينهم: سؤالان مقالي لكل سؤال درجتين، و 44 سؤالا موضوعيا 32 سؤالًا له درجة واحدة و12 سؤالا بدرجتين.