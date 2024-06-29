الفيزياء تُبكي طلاب العلمي.. والتاريخ يواصل فرحة الأدبي في امتحانات الثانوية العامة

تباينت آراء طلاب الثانوية العامة بين صعوبة امتحان الفيزياء وسهولة امتحان مادة التاريخ، الذي عقد صباح اليوم الأحد من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة الثانية عشرة ظهرًا.

قال الطالب وليد شوقى، شُعبة الأدبي، إن امتحان التاريخ كان سهلًا وأن أسئلة الامتحان كانت فى مستوى الطالب المتوسط.

وترى الطالبة نشوى محمود، شُعبة علمى علوم، إن امتحان الفيزياء كان طويلًا والوقت غير كافٍ ولا يتناسب مع صعوبة الامتحان، منوهًا أن أغلب أسئلة الامتحان كانت صعبة.

روفى نفس السياق قال الطالب هيثم بهجت، شعبة علمى علوم، إن امتحان الفيزياء كان أكبر من مستوى الطالب المتوسط.

وقال الطالب أحمد عبدالمنعم، علمى رياضة، إن امتحان الفيزياء كان صعبًا جدًّا، وفي مستوى طالب في كلية العلوم، مضيفًا أن هناك أسئلة كانت غاية في الصعوبة، وتحدثت الطالبة نهى طه، وأكدت سهولة امتحان التاريخ وجاء من المنهج.

وأدى طلاب مرحلة الثانوية العامة بمحافظة الدقهلية، اليوم امتحان مادتى الفيزياء لشعبة العلمى والتاريخ لشعبة الأدبى فى إمتحانات نهاية العام 2024، حيث أدى 56 ألفًت و299 طالبًا وطالبة لمحافظة الدقهلية موزعين 37492 بالقسم العلمي شعبة العلوم، و8030 بالقسم العلمي شعبة الرياضيات، و10449 بالشعبة الأدبية، و131 دمج و٩ مكفوفين و2 بلجنة الأورام و6 بلجنة سجن جمصة و323 طالبًا التعليم الدولى أمام 150 لجنة، بالإضافة إلى أربع لجان منها لجنة للمكفوفين ولجنة مستشفى الأورام ولجنة المتفوقين ولجنة سجن جمصة، بإجمالى 154 لجنة على مستوى الإدارات التعليمية.

وسارت أجواء الامتحان بشكل جيد ومنضبط ودون حدوث أي مشكلات من شأنها تعكير صفو العملية الامتحانية، حيث قامت غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات، كما قام فريق العمل بالغرفة بمتابعة سير الامتحان بجميع المحافظات.

ووجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بتسليم الطلاب كراسات الإجابة قبل انطلاق اللجنة بدقائق، حتى يتمكن الطالب من كتابة بياناته الشخصية قبل بدء زمن الإجابة وتسليمه كراسة الأسئلة، كما نبهت على تعويض الطلاب وقتًا إضافيًا الذين يتسلمون كراسات الأسئلة متأخرًا.

وشهدت لجان امتحانات الثانوية العامة 2024، إجراءات مشددة لتفتيش الطلاب والطالبات بالعصا الإلكترونية قبل دخولهم إلى امتحان مادة التربية الدينية، للتأكد من دخول الطلاب إلى اللجان دون أي أجهزة إلكترونية «موبايل، وسماعات، وساعات سمارت أو إلكترونية»، والسماح بدخول الطالب للجنة الامتحان من الساعة الثامنة و50 دقيقة، حتى يتمكن الطالب من كتابة بياناته على ورقة البابل شيت في 10 دقائق، على أن يتم توزيع ورقة الأسئلة على الطلاب مع بدء الوقت المخصص للامتحان وهو التاسعة صباحًا.