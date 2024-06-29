تكريم الفائزين بالمسابقة الأدبية في الأقصر

شارك بها 150 أديبًا..

نظمت مؤسسة على العديسى للتدريب والتنمية، بالتعاون مع النقابة الفرعية لاتحاد كتاب مصر، فرع الأقصر، احتفالية ختام المسابقة الأدبية الكبرى لهذا العام 2024؛ والتى كانت على مستوى الجمهوريه تحت عنوان ( القدس عروس عروبتنا )؛ وذلك للعام الثانى على التوالى.

شارك بالمسابقة أكثر من مئة وخمسين أديب من جميع أقاليم مصرالمختلفة، قدموا أعمالا إبداعية رائعة تنوعت مابين القصيدة الفصحى بجميع أشكالها والعامية والموال، القصة القصيرة، المسرح، والرواية.



بدأ الحفل بالسلام الجمهورى، تلاه كلمه المهندس محمد على العديسى، رئيس مجلس إدارة المؤسسة رحب خلالها بالسادة الضيوف، وكلمات ترحيب كلا من اعضاء لجنه التحكيم، وفقرات شعرية متنوعة لعدد من الاعضاء المشاركين و الفائزين بالمسابقة بالإضافة إلى فقرات فنية غنائية، قامت بها أعضاء الفرقه الموسيقية بقصر ثقافه الأقصر.

وفى الختام تم تسليم كل فائز قيمة الجائزة ونسخة من كتاب المسابقة ودرع التكريم؛ وجاءت أسماء الفائزين كالتالي: فاز بالمركز الأول مناصفة كل من: الشاعر الحسن عبد الشافي والشاعر حمدي حسين، وفاز المركز الثاني مناصفة كل من عمرو عادل الرديني ومحمد عبد الهادي، وفاز بالمركز الثالث مناصفة بين كلا من أحمد ابو دياب وشادية حفظي وعبير محمود مبارك

جاء ذلك إيمانا بدور مؤسسة على العديسى فى مواصلة البحث عن المواهب الأدبية وإتاحة الفرصة أمام أصحاب الأقلام، للمشاركة فى إثراء الحركة الثقافية وتزويدها بالدماء الجديدة والواعدة.