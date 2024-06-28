مصرع طالب ثانوي في حادث انقلاب سيارة نقل بالفيوم

لقي طالب ثانوي بالفيوم مصرعه في حادث انقلاب سيارة نقل بطريق الفيوم- القاهرة ، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى ، وتحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيق .

تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من مأمور قسم شرطة الفيوم ، بورود إشارة من شرطة النجدة، بناء على بلاغ من الاهالي بانقلاب سيارة نقل بطريق الفيوم – القاهرة باتجاه الفيوم ، ووجود جثه .

انتقلت أجهزة الأمن و سيارات إسعاف، وبالفحص تبين أنه خلال سير سيارة نقل ، اختلت عجلة القيادة بيد السائق، مما تسبب في انحرافها وانقلاب السيارة، ونتج عن الحادث وفاة اسلام سيد احمد 18 سنه طالب ثانوي من قرية العجميين بمركز ابشواي ،وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام تحت تصرف جهات التحقيق

وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التى امرت بندب مفتش الصحة لبيان سبب الوفاة والتصريح بتسليم جثمان الشاب لأسرته فور الانتهاء من استخراج تصريح الدفن وتولت التحقيق.

مصرع مواطن أسفل عجلات سيارة ميكروباص..

لقي مواطن بالفيوم مصرعه أسفل عجلات سيارة ميكروباص بعدما دهسته خلال عبوره طريق القاهرة – اسيوط أثناء توجهه للمسجد لأداء صلاة الجمعة ، سقط على الأرض جثة هامدة غارقًا في دمائه، فيما توقفت حركة المرور على الطريق، وهرع المارة أملًا في إنقاذ حياته، لكنه لفظ أنفاسه الأخيرة، ونقلت سيارة الإسعاف الجثة إلى مستشفى الجامعه . تم تحرير محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيق.

تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من مأمور قسم شرطة الفيوم ، ورود إشارة من شرطة النجدة، بمصرع شخص دهسًا أسفل عجلات سيارة ميكروباص، بطريق القاهرة- اسيوط الصحراوي الغربي بعد كمين الروس، باتجاه الفيوم.

وعلى الفور انتقل ضباط مركز شرطة مركز الفيوم إلى مكان البلاغ، وتبينّ أنّه خلال عبور حسن .م ( 44 سنة) ، الطريق صدمته سيارة تسير بسرعة جنونية، فسقط أرضًا ولقي مصرعه على الفور، إثر إصاباته المتعددة جراء الحادث.

واستدعت قوات الشرطة، سيارة إسعاف، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة الموتى بمستشفى الجامعة تم تحرير محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة التي انتدبت مفتش الصحة لتوقيع الكشف الطبي على الجثة وبيان أسباب الوفاة، والتصريح بالدفن. وتولت التحقيق.