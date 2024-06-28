قررت الشركة المنتجة تأجيل طرح فيلم فرقة الموت للنجم أحمد عز إلى موسم أفلام رأس السنة، إذ كان مقرر أن ينطلق هذا الصيف بجميع دور العرض السينمائي.

فيلم فرقة الموت من نوعية الأعمال الأكشن التشويقية التاريخية، وتدور أحداثه في فترتي الأربعينيات والخمسينيات من القرن الماضي في صعيد مصر، ويدخل خلاله أحمد عز الذي يقدم شخصية ضابط في صراعات مع خُط الصعيد الذي يلعب دوره آسر ياسين، فيما تظهر منة شلبي بشخصية فتاة تدعى سميرة وتشارك في مقاومة الاحتلال البريطاني.

أبطال فيلم فرقة الموت



العمل من بطولة أحمد عز، منة شلبي، آسر ياسين، محمود حميدة، بيومي فؤاد، رشدي الشامي، فريدة سيف النصر، سماح أنور، عصام عمر، خالد كمال، وأحمد عبدالحميد، والعمل من تأليف صلاح الجهيني وإخراج أحمد علاء الديب، ومن إنتاج شركة Sea-Cinema لـ أحمد فهمي وهاني نجيب.

آخر أعمال أحمد عز

يعرض للفنان أحمد عز، حاليًا فيلم ولاد رزق 3، ويشاركه بطولته النجم عمرو يوسف، أسماء جلال، نسرين أمين، كريم قاسم، أحمد الرافعي .

وكان احتفل أبطال ولاد رزق 3، بالعرض الخاص للفيلم والذي شهد حضور مجموعة من النجوم، أبرزهم: أحمد عز، عمرو يوسف، كريم قاسم، طارق العريان، آسر ياسين وزوجته، أسماء جلال.

نجوم الفن يحتفلون مع أبطال ولاد رزق 3

كما حرص عدد آخر على الحضور والاحتفال مع الأبطال بانطلاق عرض الفيلم، ومنهم: أمير المصري، رزان مغربي، ياسمينا العبد، أحمد غزي، صدقي صخر، مريم الخشت.

انطلق عرض فيلم ولاد رزق 3، يوم 12 يونيو، بجميع دور العرض المصرية، كما نطلق عرضه بسينمات الوطن العربي بعدها بأيام قليلة.

أبطال فيلم ولاد رزق 3

فيلم ولاد رزق 3، بطولة الفنان أحمد عز، وعمرو يوسف، وأحمد الفيشاوي، وكريم قاسم، ومحمد لطفي، وآسر ياسين، وسيد رجب، ونسرين أمين، ومحمد ممدوح، وأحمد داود، وإخراج طارق العريان، وفيلم ولاد رزق 3 عرض منه جزئين، الجزء الأول كان عام 2015، والجزء الثاني عرض في عام 2019.