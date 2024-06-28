أستاذ زراعي: زراعة 2.5 مليون نخلة في توشكى تعكس الخطط الجادة في التنمية الزراعية

قال الدكتور أشرف كمال، أستاذ الاقتصاد الزراعي، إن الدولة اتخذت خطوات جادة في إطار استراتيجية التنمية الزراعية المستدامة المحدثة 2030 لتطوير القطاع الزراعي بشكل كبير منذ ثورة الـ 30 من يونيو.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية على قناة "إكسترا نيوز"، أن هناك محوران رئيسيان، الأول هو التوسع الأفقي من خلال المشروعات القومية الزراعية الكبرى، مثل مشروع مستقبل مصر بمساحة 1.1 مليون فدان، ومشروع الدلتا الجديدة بمساحة 2.2 مليون فدان، ومشروع توشكى بمساحة مليون فدان، وشمال ووسط سيناء بمساحة 500 ألف فدان".

وأوضح: "تلك المشروعات أسهمت في زيادة إنتاج القمح، المحصول الاستراتيجي الأول في مصر، وبالتالي تعزيز الأمن الغذائي للمواطنين، كما تعمل على تحقيق الاكتفاء الذاتي من هذا المحصول".

وأكمل: "إضافة إلى ذلك، تأتي هذه المشروعات في إطار التكامل بين التنمية الزراعية والتنمية الصناعية، حيث تضم مجمعات زراعية صناعية كبيرة، مثل أكبر مزرعة للتمور في مشروع توشكى التي تحتوي على مليونين ونصف المليون نخلة من أصناف التمور ذات الجودة العالية والقابلة للتصدير".

(توشكى الحلم)

توشكى كانت حلما آخر من أحلام القيادة السياسية والتى تعثرت في التسعينات بسبب انعدام الإرادة وقتها، وجاء الرئيس السيسي ومنذ ٢٠١٤ ليفكر كيف تستفيد مصر من توشكى التى ضربها الإهمال طوال سنين مضت، ليحقق بها التنمية المستدامة، وذلك ضمن سلسلةِ مشاريع التنمية الطموحة التي تُنفذها مصر لبناء مستقبلٍ أفضل للأجيال القادمة.

(التنمية المستدامة)

الرئيس السيسي بدأ في ٢٠١٧ ومنذ ٧ سنوات في وضع توشكى على خريطة التنمية المستدامة، لتكون منطقة جديدة لمستقبل مصر الزراعي ، ليؤكّد دائما على أن التنمية ليست قاصرة على مكانٍ واحد، بل تُشمل كل شبرٍ من أرض مصر، من توشكى إلى شرق العوينات وسيناء، وأن العمل جارٍ على استغلال كل قطرة مياه وكل ما هو متاح، حيث بدأ الرئيس في وضع خطة استراتيجية تضمنت إنجاز جزءٍ كبيرٍ من محطات رفع المياه والترع وقنوات المياه وطلمبات الرفع وشبكة الكهرباء وتسوية الأرض، لتُصبحُ توشكى من أهم المناطق الزراعية في إنتاجية وازدهار محصول القمح جاهزةً لموسم القمح المقبل،حيث تمثلُ توشكى رمزًا للعزيمة والإصرار على تحقيقِ الاكتفاء الذاتي من الغذاء، وخلقِ فرص عملٍ جديدة، وتحسينِ مستوى معيشةِ المواطنين، وأن مشروع توشكى يمثل دلتا جديدة في صعيد مصر، كما أكد المتحدث الرسمي لوزارة الزراعة ،حيث يساعد على إتاحة فرص العمل وأفاق التنمية، وبالتالي فإنه ليس مجرد مشروع اقتصادي فقط، لكن آثاره المجتمعية كبيرة جدا على صعيد مصر والمناطق الريفية.وأشار، إلى أن مشروع توشكى يساهم في تحقيق الأمن الغذائي للمواطن المصري، كما أنّ له أثر كبير جدا على البيئة والتنمية المستدامة، إذ إن كل مشروعات التنمية المستدامة لها علاقة بالاقتصاد الأخضر".