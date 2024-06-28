مجلس نقابة البيطريين يوافق على دعوة الجمعية العمومية للانعقاد 26 يوليو المقبل

قرر مجلس نقابة البيطريين مصر برئاسة الدكتور مجدى حسن النقيب العام للأطباء البيطريين، الموافقة على تحديد يوم الجمعة الموافق 2024/7/26 لإنعقاد الجمعية العمومية العادية، بالقاعة الكبري بدار الحكمة.

وفي وقت سابق عقدت النقابة اجتماعا مع مجموعة من المستشارين القانونيين لبحث آليات حل مشكلة المعينين على الصناديق بشقيها سواء من هم حاصلين علي أحكام قضائية أو من لم يلجأ للتقاضي.



وأكدت النقابة في بيان لها، أنها ستعمل على إعداد حصر بأسماء الأطباء البيطريين الذين يعانون من تلك المشكلة، وأيضا الحاصلين على أحكام قضائية ولم تنفذ، وذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإنهاء تلك المشكلة.



ودعت النقابة، جميع الأطباء البيطريين المعينين علي الصناديق بمختلف محافظات الجمهورية بالتواصل مع النقابة العامة، وإرسال الأحكام القضائية التي حصلوا عليها، أو موافاة النقابة بأسماء الأطباء لإنهاء الحصر المطلوب لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحل تلك المشكلة في أقرب وقت.

أما بالنسبة لمشكلة بدل المخاطر أو ما يسمى بكادر المهن الطبية، أوضحت النقابة أنه سيتم اللجوء لحل جذري تشريعي لحل تلك المشكلة.

وتطرق الاجتماع إلى الحديث عن العجز الشديد في الأطباء البيطريين بمختلف قطاعات الجهاز الإداري بالدولة، لذلك سيتم السعي من قبل مجلس النقابة لإيجاد الحلول خلال الفترة القادمة لسد هذا العجز الشديد.

