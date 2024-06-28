حزب الله يعلن استهدافه موقع رويسة القرن في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة

أعلن حزب الله استهدافه موقع رويسة القرن في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وحققنا إصابة مباشرة، وفقا لما ذكرته فضائية “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل.

استهدفت المقاومة الإسلامية في لبنان حزب الله، تجمعا لجنود العدو الإسرائيلي في محيط مثلث الطيحات بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة ‏مباشرة. ‏

وقال حزب الله: دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 03:42 من بعد ظهر يوم الجمعة 28-6-2024 ‏تجمعا لجنود العدو الإسرائيلي في محيط مثلث الطيحات بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة ‏مباشرة. ‏

حزب الله يقصف الأجهزة التجسسية في موقع بركة ريشا

قصفت المقاومة الإسلامية في لبنان حزب الله، الأجهزة التجسسيّة في موقع بركة ريشا بالأسلحة المناسبة وأصابوه إصابة مباشرة.

وقال حزب الله: دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 9:30 من صباح يوم الجمعة 28-6-2024 الأجهزة ‏التجسسيّة في موقع بركة ريشا بالأسلحة المناسبة وأصابوه إصابة مباشرة. ‏



وفي إطار آخر، أعلن حزب الله اللبناني، اليوم الجمعة، استهداف تجمع للجنود الإسرائيلييين في محيط مثلث الطيحات بالأسلحة الصاروخية.

وذكر حزب الله في بيان أوردته الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام، إن إصابة الجنود الإسرائيليين كانت إصابة مباشرة، مضيفا أن قواته استهدفت أيضا الأجهزة التجسسية في موقع بركة ريشا بالأسلحة المناسبة وأصابها إصابة مباشرة.

ومن ناحية أخرى، ألقت مسيرة إسرائيلية قنابل حارقة في مشروع "عرب الثمار" الزراعي خلف تلة الحمامص في الوزاني بمرجعيون، مما أدى إلى اشتعال النيران فيه، وشن الطيران الحربي الإسرائيلي غارة استهدفت بلدة كفركلا.

وأغار الطيران الإسرائيلي على مرتفعات جبل صافي في منطقة إقليم التفاح بصاروخي جو -أرض.

وشن الطيران الإسرائيلي غارة مستهدفا منزلاً في بلدة شيحين قضاء صور، وعلى الفور تحركت سيارات الإسعاف نحو المكان المستهدف.

وتعرضت أطراف بلدة الناقورة في القطاع الغربي لقصف مدفعي إسرائيلي.