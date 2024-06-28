حسام موافى يكشف أسباب الفشل الكلوى وأنواعه (فيديو)

قال الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، الفشل الكلوي من أخطر الأمراض وهو نوعان منها الحاد.

وقال حسام موافي، خلال تقديمه برنامج رب زدني علما، المذاع على قناة صدى البلد، إن الفشل الكلوي الحاد عادةً ما يحدث بسبب تناول الأدوية بشكل عشوائي دون مراجعة الطبيب المختص، إضافة إلى انخفاض ضغط الدم، مشيرا إلى أن قلة التبول من العلامات التي تكشف عنه الفشل الكلوى.

وعن الفشل الكلوي المزمن قال موافى:يحدث نتيجة لإهمال علاج بعض المشكلات الصحية، مثل التهاب الكلى وصديد البول وانخفاض ضغط الدم.

وأوضح حسام موافى أنه ليس كل فشل كلوي يحتاج غسيل والغسيل والزراعة يكون للكلية التي انتهت فقط.

وفي سياق آخر، حذر الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة في جامعة القصر العيني، من مخاطر الانفعال الشديد وتأثيره السلبي على صحة الإنسان، مُشيرًا إلى أن انتشار هذه الظاهرة بشكل ملحوظ، خاصةً على مواقع التواصل الاجتماعي.

الشريان التاجي وصحة القلب:

وأوضح الدكتور موافي خلال تقديمه لبرنامج "رب زدني علمًا" المذاع على قناة صدى البلد، أن الشريان التاجي يُعدّ مسؤولًا عن إيصال الدم الغني بالأكسجين إلى عضلة القلب، وعندما يحدث انسداد في هذا الشريان، يُهدد ذلك صحة القلب بشكل كبير.



أعراض انسداد الشريان التاجي:

وشدد الدكتور موافي على ضرورة الانتباه لبعض الأعراض الخطيرة التي قد تُنذر بانسداد الشريان التاجي، وتشمل:

آلام شديدة في الصدر

الشعور بالقيء

التعرق الشديد

الوقت... مفتاح النجاة:



وأكد الدكتور موافي على أهمية سرعة تلقي العلاج في حالات انسداد الشريان التاجي، فكلما كان العلاج مبكرًا، زادت فرص الشفاء بشكل كبير، بينما يُؤدي تأخير العلاج إلى تفاقم المضاعفات، وناشد سائقي السيارات على الطرق بضرورة إفساح المجال لسيارات الإسعاف، فكل ثانية تضيع قد تُهدد حياة مريض داخلها.

وأشار الدكتور موافي إلى أن علاج انسداد الشريان التاجي قد يتمثل في استخدام القسطرة أو تركيب الدعامة، مع مراعاة وظائف الكلى.

الحزن على الوفاة.. مشاعر إنسانية:



وطمأن الدكتور موافي المُشاهدين بأن الحزن على الوفاة لا يُعدّ ذنبًا يُدخِل صاحبه النار، مُؤكدًا على فضل الصبر والصلاة في هذه المواقف، مُستشهدًا بقول الله تعالى: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ".

وأبدى الدكتور موافي تعاطفه مع سائل حول وفاة ابنته بمرض القلب، مُؤكدًا على أن الحزن على فقدان الأبناء شعور إنساني طبيعي، خاصةً عندما يكون الفقد بسبب المرض، مشيرا إلى أن الله تعالى لا يُعذب عباده بسبب حزنهم على وفاة أحبائهم، مُؤكدًا على ضرورة الصبر والاحتساب.