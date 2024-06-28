أوقاف القليوبية تقيم فعاليات القافلة الدعوية الكبرى بمشاركة 300 طفل

انتهت مديرية اوقاف القليوبية من فعاليات القافلة الدعوية الكبرى التي أطلقتها، صباح اليوم بالمسجد الكبير بقرية قلما، التابعة لمركز ومدينة قليوب، بمحافظة القليوبية.

حيث جاءت الفعاليات برعاية وإشراف الشيخ صفوت أبوالسعود وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية، وافتتحها الشيخ موسى حسن موسى، مدير إدارة أوقاف قليوب، والشيخ إبراهيم رزق، كبير مفتشى الإدارة، وشارك في الفعاليات نحو 300 طفلا من أبناء القرية.

فعاليات القافلة الدعوية الكبرى..

وقام بعضهم بإلقاء المدائح النبوية والابتهالات ومنهم من قرأ القرآن الكريم بصوت جميل، وبعضهم ألقى الشعر والقصائد، حيث ظهر الأطفال فى صورة تبعث على الأمل للمستقبل المشرق بهذه النماذج الطيبة.

لقاء الجمعة للأطفال يستهدف غرس القيم الدينية..

من جانبه أعلن الشيخ صفوت أبوالسعود وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية، أن لقاء الجمعة للأطفال يستهدف غرس القيم الدينية، والأخلاقية، والوطنية بين الأطفال، والحفاظ عليهم من التيارات المنحرفة والمتطرفة.