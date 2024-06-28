إصابة مباشرة لمبنى بمستوطنة شلومي إثر سقوط صواريخ من لبنان

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية قالت إن هناك إصابة مباشرة لمبنى في مستوطنة شلومي بالجليل الغربي إثر سقوط صواريخ من الجنوب اللبناني، وفقا لما ذكرته فضائية “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل.

وفي سياق متصل، أعلنت فصائل فلسطينية عن استهدافهم دبابة إسرائيلية من نوع ميركافا في حي الشجاعية شرقي مدينة غزة، وفق ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل.

فيما أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية أن شرعنة بؤر استعمارية جديدة تخريب متعمد لفرصة تطبيق حل الدولتينأعلنت فصائل فلسطينية عن استهدافهم دبابة إسرائيلية من نوع ميركافا في حي الشجاعية شرقي مدينة غزة، وفق ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل.

فيما أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية أن شرعنة بؤر استعمارية جديدة تخريب متعمد لفرصة تطبيق حل الدولتين.

الجيشان الإسرائيلي والأمريكي يجريان حوارا حول الحرب في غزة والاستعدادات لإيران





وفي إطار آخر، أجرى الجيشان الإسرائيلي والأمريكي حوارا استراتيجيا حول العمليات العسكرية في قطاع غزة والاستعدادات ضد إيران.

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الجمعة، بأن نائب رئيس الأركان الإسرائيلي، الجنرال أمير برعام، استضاف هذا الأسبوع، قادة بارزين في الجيش الأمريكي.

‏وأوضحت القناة على موقعها الإلكتروني أن المباحثات التي طرحت على مائدة الحوار الاستراتيجي بين الطرفين الإسرائيلي والأمريكي نوقشت فيها العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة ككل، ومدى الاستعدادات الإسرائيلية أمام إيران.

فيما أكدت أن الحوار تضمن مناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك، وطلب إسرائيل إسراع الجانب الأمريكي في توريد الأسلحة المطلوبة والآليات التي تم الاتفاق عليها بين الطرفين.

ويوم الأحد الماضي، كشف رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أنه "منذ نحو 4 أشهر، حدث انخفاض كبير في إمدادات الأسلحة القادمة من الولايات المتحدة الأمريكية إلى إسرائيل".

وتابع نتنياهو، في كلمة له، أنه "ولأسابيع عدة، ناشدنا أصدقاءنا الأمريكيين بتسريع عملية شحن الأسلحة"، مضيفًا: "إنني أقدّر كثيرا دعم الرئيس الأمريكي، جو بايدن، والإدارة الأمريكية لإسرائيل، ومنذ بداية الحرب، قدمت لنا أمريكا الدعم المعنوي والمادي، بوسائل الدفاع ووسائل الهجوم".