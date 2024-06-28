أمن القليوبية يكشف حقيقة إطلاق فرد أمن لأعيره نارية في عرس

بيجامل أهل العريس..

تمكنت أجهزة الأمن بالقليوبية، من ضبط أحد الأشخاص ظهر بفيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، يقوم بإطلاق أعيرة نارية من بندقية آلية في شبرا الخيمة.

وبالفحص، تم تحديد الشخص المشار إليه وتبين أنه فرد أمن إداري، مقيم بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، حيث أرشد عن السلاح المستخدم في الواقعة (بندقية آلية وعدد من الطلقات)، وبمواجهة المتهم، اعترف بارتكاب الواقعة وأوضح أنه قام بإطلاق الأعيرة النارية ابتهاجاً بحفل عرس أحد أقاربه.

وتواصل الأجهزة الأمنية التحقيق في الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهم، وذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على تطبيق القانون ومنع أي ممارسات تهدد أمن المواطنين وسلامتهم.

القليوبية تحتفل بالذكرى الحادية عشرة لثورة 30 يونيو..

وفي سياق أخر – قدم اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، أصدق التهاني القلبية لأهالي المحافظة بمناسبة ذكرى ثورة ٣٠ يونيو، داعيًا المولى عز وجل أن يعم الخير والسلام والأمن الأمان على ربوع مصر كافة، وذلك خلال الاحتفالية الوطنية التي نظمتها إدارة اعلام القليوبية بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ11 لثورة ٣٠ يونيو.

جاء ذلك تحت رعاية الكاتب الصحفي الدكتور ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، وطبقًا لتوجيهات الدكتور أحمد يحيى، رئيس قطاع الإعلام الداخلي، أمس الخميس الموافق٢٠٢٤/٦/٢٧، بقاعة المؤتمرات الكبري بمجمع إعلام بنها، بحضور لفيف من القيادات التنفيذية والشعبية والدينية بالمحافظة، وتم خلال الاحتفالية تقديم التحية لجميع شهداء الوطن اللذين ضحوا بأرواحهم في مواجهة قوى الإرهاب الغاشم ومن أجل عودة مصر للمصريين.