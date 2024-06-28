بعد غياب سنوات .. كاظم الساهر يلتقي جمهوره المصري الليلة

يستعد قيصر الغناء العربي كاظم الساهر، لإحياء حفلا غنائيًا، الليلة في أحد الأماكن الشهيرة في منطقة التجمع الخامس.

حفل كاظم الساهر بالقاهرة

ومقرر أن يتغنى كاظم الساهر، بباقة من ألمع أغانيه، كما يحتفل بطرح ألبومه الجديد "مع الحب" وسط حضور جمهوره المصري.

يعد هذا الحفل بمثابة عودة للقيصر إلى جمهوره المصري بعد غياب عامين، إذ كان آخر حفل له في مصر الذي أُقيم بدار الأوبرا المصرية معربًا عن سعادته بحفل القاهرة، حيث كتب عبر حسابه الرسمي على موقع الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام" : "ملتقانا قريبًا في مصر أم الدنيا في موقع الحفل الجديد. لا تتخيلوا سعادتي بلقائكم هناك".

مع الحب .. ألبوم كاظم الساهر الجديد

يضم ألبوم مع الحب، 13 أغنية، وهم: “يا وفية، يا قلب، بيانو، معك، تاريخ ميلادي، رقصة عمر، لا تظلميه، تراني أحبك، أعود، الليل، مررت بصدري، لا تسألي، لا ترحلوا”.

كان قد طرح كاظم الساهر حديثًا كليب يا وفيّة، والذي سجل أكثر من مليوني مشاهدة، عبر قناته الرسمية على يوتيوب.

الأغنية من كلمات الشاعر الراحل كريم العراقي وألحان كاظم الساهر، توزيع ميشال فاضل، والكليب من إخراج :ثيري جورج فيرنير، وتقول كلماتها “ الله يعلم يا وفيَّة كم ضاقت الدنيا عليَّ لما أضَعْتُكِ من يديَّ ‏ألله يعلم يا وفيَّة كم ضاقت الدنيا عليَّ لما أضَعْتُكِ من يديَّ ‏عمري اعذريني سامحيني سيذوب قلبي من حنيني عمري اعذريني سامحيني سيذوب قلبي من حنيني ألله ألله يعلم يا وفَّية كم ضاقت الدنيا عليَّ لما أضَعْتُكِ من يديَّ ‏ ‏إني أمام الناس أُعلنها جنيت.. جنيت لا أستحي لو بين قدميك ارتميت إني أمام الناس أُعلنها جنيت.. جنيت لا أستحي لو بين قدميك ارتميت لو أنتِ سامحتِ وقلتِ لي تعال.. تعال بكى قلبي فرحا ًودمع العين سال بكى قلبي فرحا ًودمع العين سال من قال لا يبكي الرجال”

كما طرح “الساهر” سابقًا أغنية يا قلب التي سجلت أكثر من 600 ألف مشاهدة، وتقول كلماتها “ياقلب إني مرهقُ في كأس ماءٍ أغرقُ وأنت مدمنُ الهوى في كل يوم تعشقُ ياقلب إني مرهقُ في كأس ماءٍ أغرقُ وأنت مدمنُ الهوى في كل يوم تعشقُ ببسمتينِ ننتهي بنظرتينِ نُسرقُ كم مرة نعيشها كم مرة سنعشقُ كم مرة نعيشها كم مرة سنعشقُ ياقلب إني مرهقُ ياقلب إني مرهقُ في كأس ماءٍ أغرقُ وأنت مدمنُ الهوى في كل يوم تعشقُ تعشق في العشق في العشق تاريخٌ لنا حوادث.. سوابقُ في العشق في العشق أنسى من أنا لا حكمةٌ.. لا منطقُ فكل حبٍّ قصةٌ فصولُها توثّقُ وكلَّ حسناءٍ نرى تبكي لنا نصدقُ من مِنّا لا يُعجبه هذا الجمال الخارقُ من مِنّا لا يُعجبه من منّا لا يسعده وجه صبوح مشرقُ من منّا لا يسعده من منّا لا يسكره ثغرٌ لهيبٌ يُحرقُ من منّا لا يسكره هنا الجمال هنا الجمال فابتسم سبحان ربي يخلقُ ألم أقلْ يا سادتي في المكر لا نوفَّقُ إن لم نصن عهودنا أبوابنا ستغلقُ ضعنا وضيعنا الهوى والكل في الهوى سوى نبكي على ماضٍ هوى وليلُنا ممزّقُ نبكي ونشتكي لمن ومن بنا يصدِّقُ لا أحدٌ يسمعُنا ولا علينا يُشفقُ ياقلب إني مرهقُ”.