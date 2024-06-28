فعاليات تنشيط الرياضية بالأحياء السكنية بمركز شباب 15 مايو في القليوبية

بالقليوبية

استمرار فعاليات تنشيط الرياضة بالاحياء السكنية ، الذى نظمته مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية من خلال ادارة الرياضة بالتعاون مع قطاع الرياضة الادارة المركزية للتنمية الرياضية - القاعده الشعبية، وذلك بالمجمع السكني المحيط بمركز شباب ١٥مايو بشبرا الخيمة ، برعاية معالي الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ، وبتوجيهات الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية.

يهدف المشروع إلى نشر ثقافة ممارسة الرياضة لجميع المراحل السنية (شباب ، بنات، أطفال)، وتشجيعهم على ممارسة الأنشطة الرياضية المختلفة، من مشي، وجري، وتمرينات رياضية، لتحقيق أكبر مشاركة لممارسة النشاط الرياضي لما له من أثر سليم وصحي على الأسر.

وزارة الأوقاف بالقليوبية - فعاليات القافلة الدعوية الكبرى

وفي ساق اخر -- انتهت مديرية اوقاف القليوبية من فعاليات القافلة الدعوية الكبرى التي أطلقتها، صباح اليوم بالمسجد الكبير بقرية قلما، التابعة لمركز ومدينة قليوب، بمحافظة القليوبية.

حيث جاءت الفعاليات برعاية وإشراف الشيخ صفوت أبوالسعود وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية، وافتتحها الشيخ موسى حسن موسى، مدير إدارة أوقاف قليوب، والشيخ إبراهيم رزق، كبير مفتشى الإدارة، وشارك في الفعاليات نحو 300 طفلا من أبناء القرية.

وقام بعضهم بإلقاء المدائح النبوية والابتهالات ومنهم من قرأ القرآن الكريم بصوت جميل، وبعضهم ألقى الشعر والقصائد، حيث ظهر الأطفال فى صورة تبعث على الأمل للمستقبل المشرق بهذه النماذج الطيبة.

لقاء الجمعة للأطفال يستهدف غرس القيم الدينية..

من جانبه أعلن الشيخ صفوت أبوالسعود وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية، أن لقاء الجمعة للأطفال يستهدف غرس القيم الدينية، والأخلاقية، والوطنية بين الأطفال، والحفاظ عليهم من التيارات المنحرفة والمتطرفة.