إزالات فورية لمخالفات بناء بمدينة بنها بالقليوبية

في جولة تفقدية بمدينة بنها بمحافظة القليوبية شملت المرور على شوارع مدينة بنها بمنطقة كوبري 15 مايو والرياح التوفيقي وموقف السيارات، ورصد مخالفات البناء وإشغالات الباعة الجائلين والتعديات على الطرق العامة، ومتابعة الحالة العامة لمنظومة النظافة.

قام عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، بتفقد أعمال إزالة جمالون جار إنشاؤه بطريق كوبري 15 مايو على مقربة من مفارق الزقازيق، وتبلغ مساحته 900 م2، حيث تم إزالة الجمالون فورا بالمهد، موجها باتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين والمتابعة المستمرة لعدم الشروع في البناء مرة أخرى.

كما تم رصد عددا من مخالفات البناء على طريق الرياح التوفيقي اتجاه مدينة كفر شكر، موجها بإزالتها فورا والتحفظ على الأدوات المستخدمة بالبناء أو الإشغالات الموجودة بتلك الأراضي، وتحرير محاضر تبوير للمخالفين بالتنسيق مع مديرية الزراعة وتحميل المخالف نفقة الإزالة لتحقيق الردع العام وعدم استغلال الأراضي الزراعية، مطالبا أيضا بإزالة الإشغالات الموجودة، سواء كانت معارض سيارات أو مخازن خردة، أو أي أنشطة أخرى غير زراعية مشددا على أن الحملة المكبرة التي تم تجهيزها سوف تتعامل مع كل الإشغالات والتعديات الموجودة على حرم الطريق.

القليوبية تحتفل بالذكرى الحادية عشرة لثورة 30 يونيو..

وفي سياق أخر – قدم اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، أصدق التهاني القلبية لأهالي المحافظة بمناسبة ذكرى ثورة ٣٠ يونيو، داعيًا المولى عز وجل أن يعم الخير والسلام والأمن الأمان على ربوع مصر كافة، وذلك خلال الاحتفالية الوطنية التي نظمتها إدارة اعلام القليوبية بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ11 لثورة ٣٠ يونيو.

جاء ذلك تحت رعاية الكاتب الصحفي الدكتور ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، وطبقًا لتوجيهات الدكتور أحمد يحيى، رئيس قطاع الإعلام الداخلي، أمس الخميس الموافق٢٠٢٤/٦/٢٧، بقاعة المؤتمرات الكبري بمجمع إعلام بنها، بحضور لفيف من القيادات التنفيذية والشعبية والدينية بالمحافظة، وتم خلال الاحتفالية تقديم التحية لجميع شهداء الوطن اللذين ضحوا بأرواحهم في مواجهة قوى الإرهاب الغاشم ومن أجل عودة مصر للمصريين.