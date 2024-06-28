«المهندسين» تحصل على حكم تاريخى لرسم الإنتاج

استمراراً لما كشفته «الوفد» من حصول نقابة المهندسين على حكم بأحقيتها فى تحصيل رسوم دمغة هندسية على شركة أسمنت رويال بقيمة 5 ملايين جنيه فمنذ أيام حصلت النقابة العامة للمهندسين على حكم تاريخى يؤكد أحقيتها فى الدمغة الهندسية حيث صدر الحكم فى الدعوى رقم 552 لسنة 2022 مدنى كلى جنوب أسيوط بإلزام شركة اسمنت اسيوط بسداد مبلغ قدره 325 الف جنيه قيمة الرسوم المستحقة على أسمنت أسيوط، وذلك عن كل شيكارة أسمنت وزن 50 كيلو جراماً المنتجة عن الفترة من 1 أكتوبر 2017 وحتى عام 2022 والفوائد القانونية عن ذلك المبلغ بواقع 4% سنوياً من تاريخ المطالبة فى 14 نوفمبر 2022 حتى تاريخ تمام السداد.

قال الأستاذ هانى عبدالغنى المحامى بالنقض إن الحكم الذى حصلت عليه بصفتى وكيلاً عن نقابة المهندسين وبصفتى مدير عام الإدارة القانونية اثناء إقامة الدعوى ينفى جميع الاتهامات التى وجهت من النقيب العام المهندس طارق النبراوى بعدم قيامى بالإجراءات اللازمة للحفاظ على أموال النقابة وأن الحكم الصادر أثبت أن ما قمت به من إجراءات كانت صحيحه تماماً سواء فى هذه القضية أو غيرها لصالح السادة المهندسين أعضاء الجمعية العمومية.

وأشار «عبدالغنى» إلى أن القضية تعود إلى عام 1999 حيث بدأت النقابة العامة بأسيوط بمطالبة شركة اسمنت أسيوط بحق النقابة حيث تورد تلك المبالغ سواء كانت دمغه هندسية أو قيمة توريد منتجات إلى صندوق المعاشات بالنقابة العامة للمهندسين وتم رفض القضية لأن قانون النقابة أعطى حق المطالبة للنقابة العامة فقط طبقاً لنص المادة 24 من قانون نقابة المهندسين والمادة 38 من اللائحة الداخلية للنقابة وهنا تم تكليفى من المهندس طارق النبراوى بإقامة دعوى للمطالبة بالمبالغ المستحقة للنقابة.

وأوضح «عبدالغنى» أن النقابة لديها حكمان الأول ضد شركة أسمنت رويال والأخير ضد شركة اسمنت أسيوط ومن خلال الحكمين الصادرين يحق للنقابة فى الدعوى الأولى أن تحصل على حقها وذلك بالإضافة إلى مثل نفس القيمة وهو ما يجبر الشركات على دفع مستحقات النقابة بصورة منتظمة الشق الثانى أن ميزانيات الشركات تعرض امام النقابة وبالتالى تستطيع النقابة أن تحصل على مستحقاتها طبقاً للاحكام الصادرة وإن قانون النقابة ثرى النصوص وفى حالة تفعيلها يتم تحصيل مليارات غائبة ومهدرة عن صندوق المعاشات.. فلصالح من كل ذلك التغاضى.

وقال المهندس عبدالله سالم مع بداية تولى المهندس طارق النبراوى منصب النقيب فى 2022 علمت عن طريق الصدفة بوجود حكم خاص بشركة اسمنت اسيوط وأخبرتنى الإدارة القانونية بأن النقابة خسرت القضية وتبين لى أن النقابة الفرعية ليست صاحبة الصفة فى رفع الدعوى وتشاورت مع النقيب العام وقامت النقابة بإقامة الدعوى وحصلنا على هذا الحكم التاريخى للنقابة، وهنا اكتشفنا أن هناك فرقاً بين رسم الإنتاج الذى حصلنا عليه بقيمة 325 ألف جنيه وهناك أيضاً رسم الدمغة الهندسية الذى يصل إلى ملايين الجنيهات وأن الترويج لفكرة تقادم الدمغة أمر غير حقيقى.

وتسأل عبدالله سالم لماذا لم تعلن النقابة على صفحتها الرسمية عن الأحكام التى حصلت عليها فيما يخص الدمغة فى حين يتم الإعلان عن الخسائر ومن يتحمل خسارة الدعوى فى أول درجة.