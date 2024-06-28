ضبط صاحب شركة بالقليوبية نصب على المواطنين بحجة تسفيرهم

ألقت مديرية أمن القليوبية القبض على صاحب شركة ومديرتها وعاطل لقيامهم بالنصب على المواطنين بشبرا الخيمة بحجة تسفيرهم إحدى الدول إلا أنهم لم يفوا بوعودهم ولم يردوا المبالغ لهم وتحررت المحاضر اللازمة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية إخطارا من اللواء محمد السيد مدير مباحث القليوبية يفيد تلقى مأمور قسم ثان شبرا الخيمة بلاغا من مجموعة من الأشخاص مقيمين بدائرة القسم يفيد قيام صاحب شركة و مديرة الشركة وعاطل بالنصب عليهم والتحصل منهم على مبالغ مالية نظير تسفيرهم لإحدى الدول إلا إنهم لم يفوا بذلك أو رد المبالغ المالية لهم .



ووصلت التحريات إلى أن المتهمين 3 اشخاص يديرون شركة بدون ترخيص لتسفير العمالة للخارج والى العديد من الدول، وعقب تقنين الاجراءات تم مداهمة الشركة وضبط المتهمين الثلاثة وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة وتولت النيابة التحقيق فقررت حبس المتهمين.

القبض على مندوب تحصيل بإحدى الشركات بالقليوبية أستولي علي اموال العملاء..

من ناحية أخرى – ألقت مباحث القليوبية، القبض على مندوب تحصيل بإحدى الشركات في محافظة القليوبية، لاستيلائه على أموال من العملاء لحسابه الشخصي وعدم توريدها للشركة.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارا من اللواء محمد السيد مدير مباحث المديرية يفيد ورود اخطارا من قسم أول بنها بتلقي بلاغ من مدير إحدى الشركات الخاصة لسداد الفواتير الإلكترونية كائنة بدائرة القسم، بقيام مندوب تحصيل بذات الشركة بالاستيلاء على مبالغ مالية قام بتحصيلها نقديًا من العملاء، وعدم توريدها لحساب الشركة محل عمله.

وتم ألقاء القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بالاستيلاء على المبلغ المالي الخاص بالشركة، وجرى ضبط جزء من المال المستولى عليه وإنفاق باقي المبلغ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاهه.