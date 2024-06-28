الدوري المصري.. الاهلي يتقدم على فاركو في الشوط الأول

انتهت مجريات الشوط الاول بتقدم الاهلى أمام فاركو بهدف دون رد، في المباراة التى تجمع بين الفريقين، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

أحرز هدف تقدم الأهلي في شباك فاركو اللاعب حسين الشحات فى الدقيقة 38 من أحداث المنعطف الأول.

تشكيل الأهلي..

حراسة المرمى: الشناوي

خط الدفاع: خالد عبد الفتاح، ربيعة، محمد عبد المنعم، كريم فؤاد

خط الوسط: إمام عاشور، أكرم توفيق، مروان عطية

خط الهجوم: طاهر محمد طاهر، وسام أبو علي، حسين الشحات

تشكيل فاركو..

حراسة المرمى: شيكا

خط الدفاع: جيفرسون إينكادا – رامي صبري – ياسين سيد - أحمد عوض – عزمي غومة.

خط الوسط: أحمد فؤاد – محمود عماد - أحمد محمد.

خط الهجوم: أحمد شريف – عمرو جمال.