السبت 29 يونيو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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تشييع 3 عمال دفاع مدني قتلوا في غارة إسرائيلية وسط قطاع غزة.. فيديو

تشييع 3 من عمال الدفاع
تشييع 3 من عمال الدفاع المدني بغزة

أعلنت قوات الطوارئ في الدفاع المدني بقطاع غزة عن وفاة 3 من أفراد الوكالة خلال الهجوم الإسرائيلي أثناء أداء واجباتهم الإنسانية.

ثلاثة أشخاص على الأقل، جميعهم من أفراد الطوارئ في غزة، لقوا حتفهم في غارة جوية إسرائيلية استهدفت وسط القطاع في وقت متأخر من يوم الخميس، حسب ما أفاد به مستشفى الأقصى في دير البلح الذي نقل الجثث إليه.

شهود من وكالة "أسوشييتد برس" رأوا جثث الضحايا وصولها إلى المستشفى، بالإضافة إلى رجل يحمل فتاة صغيرة مصابة.

وأكدت الوكالة في بيان نشرته على صفحتها على فيسبوك أن أفرادها قتلوا "أثناء أداء واجباتهم الإنسانية".

وأوضح مدير الدفاع المدني في وسط غزة أن الشبان تعرضوا للقصف في مقر عملهم بالنصيرات وسط القطاع. ولم يصدر أي تعليق فوري من الجيش الإسرائيلي حول الغارة.

وأظهرت صور من المستشفى جثث الضحايا على نقالات، وكان بعضهم يرتدي زي الدفاع المدني، حسبما عرضت فضائية “يورونيوز”.

وحضر عدد كبير من الناس حول الجثث في المستشفى، وقدموا واجب العزاء لأحبائهم ورددوا الأدعية والشعارات.

وأسفرت الهجمات البرية والقصف الإسرائيلي عن مقتل أكثر من 37600 شخص في غزة، وفقا لوزارة الصحة في القطاع التي لا تفرق بين المقاتلين والمدنيين في تقاريرها.

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