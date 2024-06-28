ارتفاع أسعار الذهب بـ ختام تعاملات اليوم الجمعة في الصاغة

أسعار الذهب اليوم الجمعة.. شهدت أسعار الذهب خلال ختام تعاملات اليوم الجمعة في اسواق الصاغة المصرية، ارتفاعًا، وقفزت أسعار المشغولات الذهبية في مصر، بقيمة 5 جنيهات خلال التعاملات المسائية اليوم الجمعة، وسجل عيار 21 نحو 3155 جنيهًا، في حين سجل عيار 24 نحو 3605 جنيهًا، وسجل عيار 18 نحو 2704 جنيهًا.

وفي هذا السياق تستعرض “بوابة الوفد الإلكترونية” أسعار الذهب خلال نهاية تعاملات اليوم الجمعة في الاسواق المصرية والصاغة، وتحرص الوفد متمثلة في قسم الاقتصاد، الوقوف على اخر التطورات التي تشهدها أسواق المعدن الاصفر ومختلف السلع والعملات، وذلك بصورة لحظية، لاسيما المشغولات الذهبية، والتي داءت اسعارها على النحو الاتي:

أسعار الذهب اليوم في مصر بختام التعاملات

أسعار الذهب عيار 21

ارتفعت أسعار الذهب في مصر، بقيمة 5 جنيهات خلال التعاملات المسائية اليوم الجمعة، وسجل عيار 21 نحو 3155 جنيهًا، في حين سجل عيار «24» نحو 3605 جنيهًا، وسجل عيار «18» نحو 2704 جنيهًا.

فيما بلغ أسعار الذهب عيار «14» نحو 2103 جنيهًا، ووصلت قيمة الجنيه الذهب قبل احتساب مصنعية أو دمغة أو ضريبة إلى 25240 جنيها، والأوقية (وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، سجلت 2327 دولارًا في البورصات العالمية.

أسعار الذهب بعد المصنعية

ويضاف إلى أسعار الذهب الرسمية في المتوسط ما يتراوح بين 60 و700 جنيهًا قيمة المصنعية والدمغة على كل جرام، التي يحصل عليها التجار أو صاحب محل الصاغة، ويبدأ سعر الجرام عيار «21» من 3215 جنيهًا بعد إضافة قيمة المصنعية والدمغة، في حين وصل عيار «18» نحو 2764 جنيهًا، ووصل سعر عيار «14»، إلى 2163 جنيهًا.

ويشار إلى أن أسعار الذهب تختلف من محل صاغة لآخر، ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تصل المصنعية في الأغلب لنسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب.

ارتفاع الأوقية بالبورصة العالمية

وتوقعت سيتي جروب أكبر شركة للخدمات المالية في العالم، ارتفاع الأوقية بالبورصة العالمية بصورة حادة لتسجل مستوى 3000 دولار، في فترة تتراوح بين 12 و18 شهرًا، وذلك بفعل عدة عوامل، من بينها تعرض الأسواق العالمية لحالة من الركود التضخمي، الذي قد يدفع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى خفض أسعار الفائدة بسرعة، وتزايد مشتريات البنوك المركزي من الذهب لتنويع الاحتياطيات وتقليل مخاطر الائتما