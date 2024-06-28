ضبط متهمين بحوزتهما سلاح ومواد مخدرة بغرب الاقصر

تمكنت وحدة مباحث بمديرية أمن الأقصر، من القبض على، متهمين بحوزتهما مخدرات وسلاح، بغرب المحافظة وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة.

وتعود التفاصيل إلى تلقي مدير أمن الأقصر إخطارا من رجال المباحث، بالقبض على " م.ز.ق"24 عام، و"م.ح.م"28 عام، مقيمين ببندر إسنا وسبق اتهامهما فى قضيتي مخدرات وسلاح، وبحوزتهما فرد خرطوش وطلقة رصاص، وكمية من مخدر الشابو، وهاتف محمول، وبمواجهتهما أقرا بحيازتهما للمخدرات بنية الإتجار فيها، والسلاح بهدف الدفاع عن نشاطهما الإجرامي.

تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

وكانت مدينة إسنا شهدت امس الخميس مصرع شاب، غرقا بمياه نهر النيل فى جنوب الأقصر، أثناء هروبه من حرارة الجو إلى المياه.

تلقت غرفة النجدة بلاغا من الأهالي يفيد بمصرع شاب غرقا بمياه نهر النيل، بمدينة إسنا أمام البنك الأهلي، وتم على الفور الدفع بعدد من رجال الإنقاذ النهري لمكان الواقعة من أجل انتشال جثمان الغريق ونقله إلى المستشفى.

وتمكن رجال الإنقاذ النهري من انتشال جثمان الشاب ونقله إلى مستشفى طيبة التخصصي لانتداب الطبيب الشرعي ومن ثم استخراج تصريح بالدفن.