نجحت الأجهزة الامنية بمديرية أمن الأقصر في إلقاء القبض على عنصر إجرامي شديد الخطورة، وبحوزته كمية كبيرة ومتنوعة من المواد المخدرة، ببندر الأقصر، والسابق اتهامه في 13 قضية مختلفة.

ضبط عنصر إجرامي شديد الخطورة بالأقصر

تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، إخطارا من مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن الأقصر، يفيد بضبط عنصر إجرامي شديد الخطورة «ع.ا.م.ر» 32 عامًا، عاطل، مقيم بشارع التلفزيون بدائرة قسم شرطة الأقصر، والذي سبق اتهامه فى 13 قضية ما بين مخدرات وسلاح وضرب وإتلاف واستعمال القوة وسرقة بالإكراه.

وعقب تقنين الإجراءات نجح ضباط وحدة مباحث بندر الأقصر في ضبط العنصر الإجرامي وبحوزته فرد خرطوش محلي الصنع وطلقة نارية، و2 كليو حشيش و200 جرام شابو، و150 بودر الهيروين، ومبلغ مالي.

وبمواجهة العنصر الإجرامي بما أسفر عنه الضبط، أقر بحيازة المواد المخدرة بقصد الإتجار، السلاح الناري والذخيرة بهدف الدفاع عن النفس لممارسة نشاطه الإجرامى، والمبلغ المالي حصيلة تجارته الآثمة.

وجرى تحرير محضر بالواقعة جنح قسم شرطة الأقصر، وتم إخطار النيابة العامة لتتولى التحقيقات، بإشراف من المحامي العام لنيابات الأقصر.

جهود أمنية مكثفة لكشف لغز العثور على جثة شاب وسط القمامة بالجيزة

كما شكلت إدارة المباحث الجنائية بمديرية أمن الجيزة، فريق بحث لكشف هوية شخص عثر على جثته في منشأة القناطر ملقاة وسط القمامة، وجمع المعلومات والتحريات حول الواقعة، وبيان وجود شبهة جنائية في الوفاة من عدمه كما يتم فحص كاميرات المراقبة المحيطة بمكان العثور على الجثة.

وكانت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة ، تلقت بلاغا يفيد العثور على جثة أحد الأشخاص في منشأة القناطر.

وانتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وعثر على جثة شخص مجهول الهوية، وعقب مناظرتها تم نقلها إلى المشرحة، وجار تكثيف التحريات لكشف ملابسات الواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، لتتولى النيابة المختصة التحقيق.