بوليفيا: احتجاز 4 أشخاص إضافيين لصلتهم بالانقلاب الفاشل بإجمالي 21 معتقلا

أعلنت الحكومة البوليفية أنها احتجزت أربعة أشخاص إضافيين لصلتهم بمحاولة الانقلاب الفاشلة، التي جرت أول أمس الأربعاء ضد رئيس البلاد، لويس آرسي; ما يرفع إجمالي عدد المعتقلين إلى 21 شخصا.



وقال وزير الحكومة إدواردو ديل كاستيلو - حسبما ذكرت شبكة "إيه.بي.سي.نيوز" الأمريكية اليوم /الجمعة/ - إن من بين المعتقلين، ضباط جيش وسائق مركبة مدرعة صدمت قصر الحكومة خلال محاولة الانقلاب الفاشلة.

وكانت الحكومة البوليفية قد أشارت إلى أن محاولة الانقلاب ترأسها، خوان خوسيه زونيجا، وهو قائد سابق بالجيش زعم دون تقديم دليل أن رئيس البلاد أمره بتنفيذ تمرد في محاولة لتعزيز شعبيته; وهو الأمر الذي نفاه آرسي مساء أمس، واصفا إياه ب` "الكذب" وتعهد بأن يمثل زونيجا والمتورطون أمام العدالة.