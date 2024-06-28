القبض على 494 تاجر مخدرات خلال حملات مكبرة بالمحافظات

شن أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية حملات أمنية مكبرة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وضبط مروجي المواد المخدرة لإحكام السيطرة الأمنية.

ضبط قضايا المخدرات



وأسفرت الحملات خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:- فى مجال ضبط قضايا المخدرات : ضبط (446) قضية مواد مخدرة .. بإجمالى (494) متهم ضُبط خلالها الآتى :كمية من مخدر الحشيش وزنت (201,830كيلو جرام).كمية من مخدر الهيدرو وزنت (33,002 كيلو جرام).كمية من مخدر البانجو وزنت (27,950كيلو جرام).كمية من مخدر الإستروكس وزنت (26,435 كيلو جرام).كمية من مخدر الهيروين وزنت (19,806 كيلو جرام).كمية من مخدر الشابو وزنت (5,800 كيلو جرام).كمية من مخدر الآيس وزنت (5,622 كيلو جرام).كمية من مخدر البودر وزنت (882 جرام).كمية من مخدر الأفيون وزنت (315 جرام).عدد (841) أمبول مخدر .كمية من بودرة الترامادول المخدر وزنت (600كيلو جرام).عدد (4018354) قرص مخدر.

وفي سياق منفصل كشفت أجهزة وزارة الداخلية حقيقة تداول منشور على أحد المواقع ‏الإخبارية بشأن قيام أحد الأشخاص بقتل شقيقه ‏وإصابة 4 آخرين خلال مشاجرة أثناء حضورهم حفل ‏داخل فيلا بالجيزة.



فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف حقيقة تداول منشور على أحد المواقع ‏الإخبارية بشأن قيام أحد الأشخاص بقتل شقيقه وأصابة 4 آخرين خلال مشاجرة أثناء ‏حضور حفل داخل فيلا بالجيزة.‏



بالفحص تبين عدم وجود ثمة بلاغات فى هذا الشأن كما أمكن تحديد الفيلا المشار إليها ‏‏" كائنة بدائرة مركز شرطة منشأة القناطر بالجيزة" وكذا القائمين عليها (شخصين ‏‏"أحدهما مالك الفيلا) تم ضبطهما وبسؤالهما أقرا بإستئجار

‏(3 أشخاص ، مقيمون بمحافظة الجيزة) الفيلا لإقامة حفل مقابل مبلغ مالى ، أمكن ‏ضبطهم وبمواجهتهم أفادو بإستئجارهم للفيلا وقيامهم بالإعلان عن تنظيم الحفل المشار ‏إليه على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك"مقابل مبالغ ‏مالية.‏

وتبين من الفحص عدم صحة ما جاء بالمنشور بشأن وجود مشاجرة أو إصابات ‏ووفيات خلال الحفل.‏

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.‏

وفي سياق متصل، قضت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة ‏في التجمع الخامس، بمُعاقبة 3 مُتهمين أشقاء بالسجن 3 سنوات، لإدانتهم باستعراض ‏القوة.‏

وتضمن الحكم مُعاقبة المُتهمين محمد.م وعبده.م وحمدي.م بالسجن 3 سنوات، وتغريم كل ‏منهم مبلغ 1000 جنيه عما أسند إليهم في التهمة الأولى والثانية والثالثة والرابعة. ‏

كما قضت بمُعاقبة المتهم محمد.م بالسجن المُشدد 3 سنولت وتغريمه مبلغ عشرة آلاف جنيه ‏عما أسند إليه بتهمة إحراز الجوهر المخدر. ‏

وتضمن الحكم إلزام المتهمين الثلاثة بالمصاريف الجنائية، ووضعهم تحت مراقبة ‏الشرطة لمدة 3 سنوات، ومصادرة السلاحين الناريين والسلاح الابيض المضبوط.‏

صدر الحكم برئاسة المستشار حمدي السيد الشنوفي، وعضوية المستشارين خالد عبد ‏الغفار النجار، وأيمن بديع لبيب، وحضور الأستاذ أحمد النواوي وكيل النيابة، والأستاذ ‏محمد طه أمين السر.‏

وأسندت النيابة العامة للمُتهمين محمد.م وعبده.م وحمدي.م أنهم في يوم 4 نوفمبر 2023 ‏بدائرة قسم البساتين استعرضوا وآخرين مجهولين القوة والعنف واستخدموه قبل المجني ‏عليه سيد ربيع. ‏

وجاء ذلك بقصد ترويعه وتخويفه وإلحاق الاذى المادي به وكان من شأن ذلك الفعل ‏تكدير الأمن العام والسكينة العامة، وذلك حال حملهم أسلحة نارية وذخائر وأسلحة ‏بيضاء مما تستعمل في الاعتداء على الاشخاص (فرد خرطوش – ذخائر – سنج).‏

كما أسندت لهم النيابة أنهم أحرزوا وآخرين مجهولين بالذات والواسطة سلاحاً نارياً غير ‏مششخن (2 فرد خرطوش)، وذخائر (3 طلقات). ‏

كما أحرزوا وآخرين مجهولين بالذات والواسطة سلاحاً ابيضاً (2 سنجة) دون مسوغ من ‏الضرورة الشخصية أو المهنية. ‏

وقد وقع بناءً على تلك الجريمة الأولى الجنحة الآتية: ‏

أنهم في ذات الزمان والمكان أتلفوا وآخرين مجهولين عمداً المنقولات المبينة وصفاً وقيمة ‏بالأوراق والمملوكة للمجني عليه سيد ربيع.‏