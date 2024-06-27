YouTube Premium يتيح صورة داخل صورة للفيديوهات القصيرة

أطلق موقع YouTube مؤخرًا مجموعة من الميزات الجديدة لمشتركي Premium، بما في ذلك طريقة سريعة لتخطي الأجزاء الأكثر مملة في الفيديو. عندما ينقر المستخدمون نقرًا مزدوجًا على مقطع فيديو، فإنه سينتقل الآن إلى ما حدده YouTube على أنه الأجزاء الأكثر إثارة للاهتمام منه بناءً على مزيج من الذكاء الاصطناعي وبيانات المشاهدة. أصبحت هذه الإمكانية متاحة الآن في الولايات المتحدة لمستخدمي Android، على الرغم من أنها ستتاح لمستخدمي iOS في الأسابيع المقبلة أيضًا. على نظام التشغيل Android، يمكن الآن أيضًا لمشتركي Premium مشاهدة الفيديوهات القصيرة أثناء التحقق من رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بهم أو تصفح وسائل التواصل الاجتماعي أو القيام بأشياء على تطبيقات أخرى بشكل عام باستخدام إمكانية الصورة داخل الصورة الجديدة.

سيتمكن المستخدمون الذين يدفعون رسومًا من الوصول إلى أحدث الميزات التجريبية لموقع استضافة الفيديو أيضًا. إحدى أحدث ميزات الاختبار على YouTube هي التنزيلات الذكية لمقاطع الفيديو القصيرة، والتي تحفظ تلقائيًا مقاطع الفيديو القصيرة للخدمة على أجهزة المستخدمين بحيث يمكنهم بعد ذلك مشاهدتها في وضع عدم الاتصال. بالإضافة إلى ذلك، يتمتع مستخدمو Android الآن بإمكانية الوصول إلى تجربة الذكاء الاصطناعي للمحادثة التي يمكنها الإجابة على أسئلتهم واقتراح المحتوى ذي الصلة دون الحاجة إلى التوقف عن مشاهدة كل ما يتم تشغيله على شاشاتهم. يقتصر هذا فقط على المستخدمين في الولايات المتحدة في الوقت الحالي، وفقط لمقاطع الفيديو الإنجليزية التي تعرض زر "اسأل". أخيرًا، يمكن للمشتركين المميزين الوصول إلى صفحة المشاهدة المعاد تصميمها على YouTube للويب والتي تسهل على ما يبدو العثور على المحتوى ذي الصلة.

يزيل YouTube Premium الإعلانات من مقاطع الفيديو ويمنح المشتركين إمكانية الوصول إلى المشاهدة في وضع عدم الاتصال وMusic Premium والامتيازات الأخرى. في فبراير، أفادت منصة مشاركة الفيديو المملوكة لشركة Google أنها وصلت إلى 100 مليون مشترك في كل من عروض Premium وMusic، لكنها تحاول حث المزيد من الأشخاص على الدفع مقابل خدماتها. وبصرف النظر عن تقديم امتيازات جديدة، فإنها تشن أيضًا حربًا ضد أدوات حظر الإعلانات وبدأت مؤخرًا في منع تطبيقات حظر الإعلانات على الهاتف المحمول من الوصول إلى مقاطع الفيديو الخاصة بها.