وكيل هوندا يقترب من طرح السيارة Z-RV الجديدة في مصر

اقتربت شركة النيل للتجارة والهندسة، إحدى شركات مجموعة الفطيم مصر، وكيل علامة هوندا اليابانية، لإطلاق السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات Z-RV الجديدة في السوق المحلية خلال الأيام القليلة القادمة.

ومن المنتظر أن تقوم شركة النيل للتجارة والهندسة بالإعلان عن الأسعار والفئات والمواصفات الكاملة مع طرح السيارة رسمياً في مصر.

وتأتي هوندا ZR-V الجديدة بتصميم يجمع بين الأناقة والقوة. تتميز السيارة بشبكة أمامية مغلقة ومصابيح أمامية على شكل جناح، الخطوط الجريئة التي تضفي على السيارة مظهرًا قويًا يعزز من ديناميكيتها. كما تتميز السيارة بباب خلفي كهربائي يعمل مع إغلاق أوتوماتيكي عند الابتعاد، مما يسهل عمليات الشحن.

تعتمد السيارة هوندا Z-RV على محرك 1000 سي سي تربو يخرج قوة قدرها 180 “حصان” مع عزم أقصى للدوران 240 نيوتن/ متر عند 1700 – 4500 دورة في الدقيقة، متصل بناقل حركة “CVT”.

وتقدم السيارة بمجموعة من وسائل الأمن والسلامة، ومنها «وسائد هوائية، وفرامل مانعة للانغلاق، ونظام تثبيت السرعة التكيفي مع نظام التتابع على السرعات المنخفضة، ونظام الحد من مغادرة الطريق، نظام دعم الضوء التلقائي، وغيرها.

تأتي المقصورة الداخلية للسيارة هوندا ZR-V الجديدة كلياً بتصميم فاخر يضم مقاعد مكسوة بالجلد. تضم المقصورة أيضًا شاشة عرض ترفيهية بقياس 9 بوصة مزودة بخاصية توصيل الهواتف الذكية لاسلكياً عبر تطبيقات Apple CarPlay وAndroid Auto، وشاشة معلومات أمام السائق بقياس 10.2 بوصة.

نظام الاستشعار من هوندا

تم تجهيز هوندا ZR-V بنظام الاستشعار من هوندا Honda Sensing الذي يتضمن مجموعة من ميزات الأمان القياسية، مثل نظام الحفاظ على المسار، ونظام الفرملة لتخفيف قوة الاصطدام، ونظام تثبيت السرعة التكيفي مع نظام التتابع على السرعات المنخفضة، ونظام الحد من مغادرة الطريق.

يقوم نظام الاستشعار من هوندا بتقييم بيئة القيادة وظروفها على نحوٍ أسرع من تقييم السائق لها، مما يحثُّ السائق ويُنبِّهه بشكل استباقي إلى أي مخاطر مُحتملة.

كان الوكيل المحلي لهوندا قد نشر صوراً تشويقية عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك للسيارة هوندا الجديدة المتوقع تقديمها قريباً تحت عنوان COMING SOON.