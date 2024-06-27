قيادي بفتح: مصر لم تبخل على القضية الفلسطينية ودائما حاضرة وداعمة (فيديو)

أكد الدكتور جهاد الحرازين، أستاذ العلوم السياسية والقيادي بحركة فتح الفلسطينية، أن العالم شاهد "المحرقة" التي تعرض لها سكان غزة دون ردة فعل.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة “الحدث اليوم” الخميس، أن الفلسطينيين يقدرون الدور الكبير الذي تلعبه مصر لمساندتهم ودعم قضيتهم العادلة وما تقدمه على المستوى الإغاثي والإنساني وكذلك على الصعيد السياسي.

وأوضح أن مصر لم تبخل يوما على القضية الفلسطينية ولا الشعب الفلسطيني بل كانت دائما حاضرة وداعمة، لافتا إلى أن ثبات القضية الفلسطينية يرجع إلى فضل جهود القيادة السياسية المصرية التي يغب من بالها معاناة الفلسطينيين بداية من الرئيس عبد الفتاح السيسي مرورا بكافة القيادات السياسية والشعبية في مصر.

وأشار إلى أن مصر ما زالت على العهد مع الشعب الفلسطيني بضرورة أن يكون هناك لهذا الشعب دولته المستقلة وأن ينعم بالاستقرار في ظل حرب الإبادة التي يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني.

نقص حاد في الوقود والأدوية



وفي سياق متصل، أكدت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (أونروا)، اليوم الخميس، أن المواطنين الفلسطينيين في قطاع غزة بحاجة ماسة إلى الرعاية الصحية، موضحة أن عددا قليلا من مراكزها الصحية ما زالت تعمل في القطاع.

وأضافت - في منشورعلى صفحتها الرسمية على منصة"إكس"- أن النقص الحاد في الأدوية والوقود يعيق عمليات إنقاذ الأرواح، مؤكدة أن الوصول الآمن والمستدام للمساعدات لا يمكن أن يتأخر أكثر من ذلك.