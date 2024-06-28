استعدادت منتخب القليوبية للقاء منتخب السويس في دور الـ 8

تنظم إدارة الشباب بالمديرية تدريبات منتخب القليوبية لكرة القدم في النسخة العاشرة من دوري مراكز الشباب على ملاعب مركز شباب سنديون التابع لإدارة شباب قليوب حيث يستعد المنتخب لمواجهة منتخب السويس في الدور الثمانية من تصفيات دوري مراكز الشباب النسخة العاشرة على مستوى الجمهورية في المباراة المقامة على ملعب مركز شباب الجزيرة يوم الإثنين 1 / 7 / 2024 برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة .

أكد الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية متابعته لاختبارات اللاعبيين لاختيار منتخب القليوبية مؤكدا على ضرورة تحلي اللاعبين بالروح الرياضية والعمل على تنمية المهارات الفردية والجماعية لتمثيل القليوبية تمثيلا مشرفا مشيرا إلى دعمه الدائم لدوري مراكز الشباب واكتشاف المواهب وتنميتها وفقا لرؤية واستراتيجية وزارة الشباب والرياضة ، بهدف تعزيز الروح الرياضية والتنافسية بين الشباب المصري، وتشجيعهم على ممارسة النشاط الرياضي واكتشاف المواهب الرياضية

يذكر أن مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية تتابع بشكل مستمر تدريبات المنتخب تحت إشراف الجهاز الفني للمنتخب، ممثلا في الكابتن رمضان السيد المدير الفني للفريق نجم النادي الأهلي السابق، والكابتن عادل حمودة مدرب المنتخب، الكابتن محمد نوفل مساعد المدرب، والكابتن إسلام السمري علاج طبيعي، والكابتن عمر حسن مدرب حراس المرمى والمدير الإداري للمنتخب عامر حمدي.