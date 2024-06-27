قيادي بحركة فتح: القضية الفلسطينية لم تغب يوما عن الرئيس السيسي

قال الدكتور جهاد الحرازين، أستاذ العلوم السياسية والقيادي بحركة فتح الفلسطينية، إن الشعب الفلسطيني يقدر الدور الكبير الذي تلعبه مصر من أجل مساندة ودعم قضيته العادلة وما تقدمه على المستوى الإغاثي والإنساني وكذلك على الصعيد السياسي.

وأضاف الدكتور جهاد الحرازين، في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، مصر لم تبخل يوما على القضية الفلسطينية ولا الشعب الفلسطيني بل كانت دائما حاضرة وداعمة، لافتا إلى أن ثبات القضية الفلسطينية يرجع إلى فضل جهود القيادة السياسية المصرية التي يغب من بالها معاناة الفلسطينيين بداية من الرئيس عبد الفتاح السيسي مرورا بكافة القيادات السياسية والشعبية في مصر.

وتابع، : “مصر ما زالت على العهد مع الشعب الفلسطيني بضرورة أن يكون هناك لهذا الشعب دولته المستقلة وأن ينعم بالاستقرار في ظل حرب الإبادة التي يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني”.

فيما قال الدكتور جهاد الحرازين، أستاذ العلوم السياسية والقيادي بحركة فتح الفلسطينية، إن العالم شاهد "المحرقة" التي تعرض لها سكان غزة دون ردة فعل، موضحا أن الشعب الفلسطيني يقدر الدور الكبير الذي تلعبه مصر من أجل مساندة ودعم قضيته العادلة وما تقدمه على المستوى الإغاثي والإنساني وكذلك على الصعيد السياسي.

وأضاف، أن مصر لم تبخل يوما على القضية الفلسطينية ولا الشعب الفلسطيني بل كانت دائما حاضرة وداعمة، لافتا إلى أن ثبات القضية الفلسطينية يرجع إلى فضل جهود القيادة السياسية المصرية التي يغب من بالها معاناة الفلسطينيين بداية من الرئيس عبد الفتاح السيسي مرورا بكافة القيادات السياسية والشعبية في مصر.

وتابع أستاذ العلوم السياسية والقيادي بحركة فتح الفلسطينية، : “مصر ما زالت على العهد مع الشعب الفلسطيني بضرورة أن يكون هناك لهذا الشعب دولته المستقلة وأن ينعم بالاستقرار في ظل حرب الإبادة التي يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني”.