إزالة 7 حالات تعدي على الأراضي الزراعية بالغربية

أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، أن الوحدات المحلية بجميع مراكز المحافظة، تواصل على مدار اليوم أعمال الرصد والمتابعة الميدانية، لحالات التعدي بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وإزالتها الفورية وذلك تنفيذا لتكليفات القيادة السياسية للدولة للقضاء على كافة أشكال التعديات والتعامل بكل حسم مع المخالفين للقانون من خلال تطبيق الإزالة الفورية.

فتمكنت الوحدات المحلية من إزالة حالتين تعدي على الأراضي الزراعية على مساحة ١٥ سهم و ٥ حالات بناء مخالف على مساحة ٤٤١ م 2.

وشدد المحافظ على التصدي لأي شكل من التعديات، مع المرور على الأراضي المستردة لعدم السماح بعودة التعديات عليها مرة أخرى، والعمل على سرعة إزالة أية تعديات في المهد واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.