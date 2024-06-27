الخارجية الروسية: سنواصل العمل على إبقاء القنوات الدبلوماسية مفتوحة مع واشنطن

أكد نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الخميس، أن موسكو ستستخدم جميع السُبل الممكنة للحفاظ على إبقاء القنوات الدبلوماسية مفتوحة مع الولايات المتحدة وَسَط الوضع الصعب الذي تشهده العلاقات الثائية بين البلدين.



وقال ريابكوف، في تصريحات أوردتها وكالة أنباء (تاس) الروسية، "إننا سنواصل العمل على ذلك بغض النظر عما إذا كنا نستطيع الوصول إلى مستويات بعينها داخل السلطة الأمريكية أولا، لكننا سنواصل جهودنا تحديدًا عبر الاتصالات الهاتفية، كل شيء يعتمد على ما تتطلبه اللحظة الراهنة".

وأضاف"سنستخدم أيضًا تلك القنوات التي تملكها السفارات..إننا نتعامل بشفافية ولا يوجد شيئا نخفيه. وإنني على يقين بأن مواطنينا إلى جانب المشاركين في العملية السياسية العالمية والمجتمع الدُّوَليّ يتفهمون الموقف بوضوح".

وأوضح أن روسيا والولايات المتحدة تحافظان على إبقاء قنوات الاتصال مفتوحة عبر الهيئات الرئاسية، مُشيرًا إلى أن هناك أتصالا هاتفيًا جرى مؤخرًا بين وزير الدفاع الروسي أندري كليباتش ونظيره الأمريكي لويد أوستن وهناك أتصالات أخرى تتم على مستويات أخرى تشمل الإدارات الرئاسية، والأجهزة الاستخباراتية، والهيئات الدبلوماسية. كما أكد أن هذه المحادثات تعقد بشكل منتظم.