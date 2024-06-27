أعلن بنك QNB اليوم الخميس فى بيان صادر ، خفض رسوم تدبير العملة خارج مصر بنسبة 50% لتصبح 5% بدلًا من 10% لجميع بطاقات الائتمان، في خطوة تأتي على غرار الخطوة التي اتخذتها عدد من البنوك العاملة بالسوق المصري مؤخرا.

في الوقت ذاته، قام البنك برفع الحد الائتماني للشراء الدولى داخل مصر ليصل إلى 80 ألف جنيهًا لكل من بطاقة ماستر كارد ستاندرد و فيزا كلاسيك بمميزات بطاقة الجولد وذلك بدلًا من 5 آلاف جنيه لبطاقة ماستر كارد ستاندرد و 20 ألف جنيه لفيزا كلاسيك بمميزات بطاقة الجولد وفيزا جولد.

كما رفع أيضًا البنك حد الشراء الدولي الداخلي لبطاقة ماستر كارد تيتانيوم لتصل إلى 80 ألف جنيهًا بدلًا من 25 ألف جنيهًا.

وسجلت حدود الشراء الدولي الداخلي لعملاء فيزا البلاتنية 100 ألف جنيهًا بدلًا من 35 ألف جنيه ، وارتفعت أيضًا حدود بطاقة سيجنتشر لتسجل 100 ألف جنيهًا أيضًا بدلًا من 50 ألف جنيه.

وارتفعت أيضًا حدود فيزا انفينيت وماستركارد وورلد ايليت لتصل إلى 100 ألف جنيهًا بدلًا من 75 ألف جنيهًا.

وبالنسبة لحدود الشراء خارج مصر فرفع بنك QNB حد المشتريات خارج مصر وأبقى حد السحب النقدي كما هو فعلى سبيل المثال رفع الحد الائتماني للشراء لبطاقة ماستر كارد ستاندرد لتسجل 80 ألف جنيهًا بدلًا من 25 ألف جنيهًا والسحب النقدي 1000 جنيهًا.

وعدل أيضا حد المشتريات الدولى خارج مصر لبطاقة الائتمان فيزا كلاسيك بمميزات الجولد لتصل إلى 100 ألف جنيهًا بدلًا 75 ألف جنيها والسحب النقدي 1500 جنيها.

ورفع الحد الائتماني لكل من فيزا جولد وماستركارد تيتانيوم ليصل إلى 100 ألف جنيهًا للمشتريات بدلا من 75 ألف جنيها والسحب النقدي 1500 جنيها.

وارتفعت أيضًا حدود بطاقة فيزا بلاتيني لتسجل 200 ألف جنيهًا بدلًا 125 ألف جنيهًا للمشتريات والسحب النقدي 1500 جنيهًا.

وصعدت حدود بطاقة فيزا سيجنتيشر لتصل إلى 250 ألف جنيهًا للمشتريات بدلًا من 175 ألف جنيهًا و 3 آلاف جنيها للسحب النقدي.

ورفع الحد الائتمانى للمشتريات لفيزا انفينيت وماستر كارد وورلد ايليت لتصل إلى 300 ألف جنيهًا بدلًا من 200 ألف جنيها و4500 جنيهًا للسحب النقدي

لمزيد من الأخبار إضغط هنا