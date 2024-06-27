رئيس جامعة الأزهر يستقبل وفد اتحاد الجامعات الإفريقية

استقبل الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، مجلس إدارة اتحاد الجامعات الإفريقية في مقر مجلس الجامعة بمدينة نصر.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة السابق نائب رئيس الاتحاد، والدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد فكري خضر، نائب رئيس الجامعة لفرع البنات، والدكتور محمد عبد المالك، نائب رئيس الجامعة للوجه القبلي، والدكتورة أماني الشريف، المدير التنفيذي لمقر الاتحاد الإفريقي لجامعات شمال إفريقيا، وأعضاء الاتحاد من مختلف الجامعات المصرية.

وخلال اللقاء رحب الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، بأعضاء الوفد في رحاب جامعة الأزهر مهد الوسطية والاعتدال، ونقل لهم تحيات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، ودعمه الكامل للأشقاء في القارة الإفريقية.

واستعرض رئيس الجامعة التعريف بجامعة الأزهر التي تعد من أكبر الجامعات على مستوى العالم؛ حملت أمانة العلم على مدار 1084 عامًا من العطاء في خدمة الإنسانية؛ حيث تضم جامعة الأزهر نحوًا من 100كلية و18 معهدًا يدرس بها مناهج دراسية تتسم بالوسطية والاعتدال والتنوع، مشيرًا إلى أن عدد طلاب الجامعة يصل إلى نحو نصف مليون طالبٍ، ولدينا طلاب من أكثر من 140 دولة حول العالم، وتستقبل الجامعة طلابًا يدرسون بها من 46 دولة إفريقية.

وأوضح رئيس الجامعة أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بالقارة الإفريقية؛ فعندما تولت مصر رئاسة الاتحاد الإفريقي عام 2019م قام فضيلة الإمام الأكبر بتشكيل لجنة الشئون الإفريقية التي تعنى بالأشقاء من قارة إفريقيا، وقرر شيخ الأزهر الشريف تخصيص عدد 1600منحة دراسية شاملة جميع النفقات لطلاب إفريقيا سنويًّا.

تنظيم عديد من الأنشطة المختلفة التي تعكس قوة ومتانة العلاقات بين جمهورية مصر العربية ودول القارة الإفريقية

وأضاف رئيس الجامعة أنه تم تنظيم عديد من الأنشطة المختلفة التي تعكس قوة ومتانة العلاقات بين جمهورية مصر العربية ودول القارة الإفريقية؛ بدأت باستضافة الجامعة لمقر اتحاد الجامعات الإفريقية لدول شمال إفريقيا، وأعقب ذلك تنظيم أولمبياد إفريقيا بمشاركة طلاب من 27 دولة إفريقية، وتنظيم مؤتمر قادة التعليم العالي في إفريقيا الذي عقد برعاية فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمشاركة 1500 شخص من 42 دولة إفريقية.

وأشاد رئيس الجامعة بجهود الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة السابق، في سبيل رفع مستوى تصنيف جامعة الأزهر مما يؤكد على أننا نعمل في جامعة الأزهر بروح الفريق، مما كان له الأثر الكبير في حصول جامعة الأزهر على المركز الأول في تصنيف التايمز للتعليم العالي على مستوى الجامعات الحكومية، بجانب ذلك نجد 42 عالمًا بمختلف كليات جامعة الأزهر ضمن العلماء الأكثر تأثيرًا في العالم وفقًا لتقرير ستانفورد الأمريكية.

جدير بالذكر أن اتحاد الجامعات الإفريقية يهدف إلى تحسين جودة التعليم العالي في دول القارة، وكذلك تعزيز إسهاماته في الجهود المبذولة لتحقيق التنمية المستدامة بالقارة.