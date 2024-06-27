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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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أحمد عثمان يطالب باتخاذ قرارات حاسمة تحل أزمة الكهرباء.. "الأيادي المرتعشة لا تصلح"

الكاتب الصحفي أحمد
الكاتب الصحفي أحمد عثمان مدير تحرير جريدة الوفد

قال الكاتب الصحفي أحمد عثمان، مدير تحرير جريدة الوفد، إن إظهار الشفافية من الحكومة مطلب جماهيري من أجل الوصول إلى الحلول المنطقية التي تريح المواطنين، مضيفًا أنه يجب مراعاة البُعد النفسي للشعب الذي تحمل الكثير من الصعاب.

وطالب خلال لقائه ببرنامج “مباشر من مصر”، المذاع عبر قناة “الفضائية المصرية”، بترشيد الكهرباء وجعله أسلوبًا ونمطًا وثقافة في الحياة، مشيدًا ببيان “الوطنية للإعلام” والمؤسسات بانتهاج خطة لترشيد الكهرباء داخل مقراتها.

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وأشار إلى أن التغير المناخي وارتفاع درجات الحرارة أمور خارجة عن سيطرة الجميع، لكنه شدد في السياق ذاته على ضرورة تفعيل المبادرات المجتمعية للإسهام في نهضة المجتمع، مرحبًا بمبادرة المؤسسات والأبنية الدينية في الإسكندرية بفتح مقراتها المكيفة لطلاب الثانوية العامة لاستذكار دروسهم والاستعداد للامتحانات.

وعن ثورة 30 يونيو التي يحتفل الشعب بذكراها الـ 11 خلال أيام، قال إنها ثورة مجيدة أعقبها العديد من الإنجازات والتطوير والنهضة العمرانية في ربوع مصر بأكملها، من شبكات طرق ومبادرات للنهضة بكرامة المواطن أبرزها "حياة كريمة"، مواصلًا: “نشهد الفترة المقبلة افتتاح المتحف المصري الكبير”.

وأكد أن الشهور المقبلة تستلزم بأن يكون المسئولين على قدر التحدي وأن تواكب أفكارهم وهمتهم أفكار الرئيس عبدالفتاح السيسي حتى يتحقق الإنجاز المثالي الذي يتمناه المواطن، مردفًا: “الفترة الحالية تستلزم الابتعاد عن الأيادي المرتعشة واتخاذ القرارات السريعة والحاسمة لحل أزمة الكهرباء والمشاكل الطارئة بما يفيد الشعب ويخفف عنه المعاناة”.

 

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