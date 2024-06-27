الشباب والرياضة بالقليوبية تختتم فعاليات أنشطة المديرية احتفالًا بذكرى ثورة 30 يونيو

شهدت مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية اليوم حفل ختام أنشطة العام 2023/ 2024 ، والذى يأتى احتفالا بذكرى ثورة 30 يونيو، لعرض إنجازات الدولة ممثلة في الخدمات والأنشطة والإنجازات التي تحققها وزارة الشباب والرياضة وفقا لتوجيهات الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية ، في التوسع والعمل المتواصل في كافة القطاعات والوصول لأعلى معدلات من الإنجاز تحقيقا إستراتيجية الوزارة، التي تأتى من رؤية الدولة نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

حضر الحفل الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية ، وايمان عبدالجابر رئيس الادارة المركزية للبرلمان والتعليم المدنى ، ولفيف من نواب المحافظة بمجلسي النواب والشيوخ، ونخبة من الشخصيات العامة، وقيادات المديرية المركزية والفرعية وبمشاركة 500 شاب وفتاه من أعضاء مراكز الشباب.

أقيم الحفل في مركز شباب سنديون ، حيث تضمن برنامجًا حافلاً بالفعاليات والعروض التي أظهرت تنوع الأنشطة التي قدمتها المديرية خلال العام، بدأت الفعاليات بعروض رياضية لأعضاء المشروعات القومية والتخصصية ، ومعارض فنون تشكيلية لمركز الفنون ومراكز قادرون باختلاف ونماذج للعروض الكشفية ، تلاه عروض فنية قدمتها فرق الفنون الشعبية وفرق الطلائع والموسيقى والكورال.

وفي كلمته، أكد الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، على الدور المحوري الذي تلعبه المديرية في تنمية قدرات الشباب واكتشاف مواهبهم، مشيرًا إلى الجهود المبذولة لتوفير بيئة ملائمة للأنشطة الرياضية والثقافية التي تسهم في بناء شخصية الشباب وتعزز من روح الفريق والعمل الجماعي ، وأضاف أن الأنشطة التي نظمتها المديرية خلال العام ساهمت بشكل كبير في إشراك الشباب في المجتمع وتحفيزهم على تحقيق الإنجازات، معربًا عن تطلعه إلى مواصلة هذه الجهود وتوسيع قاعدة المشاركة في الأعوام القادمة.

تضمن الحفل أيضًا عرض فيديو يوضح أبرز الإنجازات والأنشطة التي حققتها المديرية خلال العام، مما أتاح للحضور فرصة للتعرف على الجهود المبذولة في تنمية مهارات الشباب وتعزيز مشاركتهم في مختلف الأنشطة ، ويذكر أن مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية قد نفذت خلال العام العديد من البرامج والأنشطة المتنوعة التي استهدفت مختلف الفئات العمرية، وشملت مجالات الرياضة، والثقافة، والفنون، والعلوم، بهدف تلبية اهتمامات واحتياجات الشباب في المحافظة. وشملت هذه الأنشطة ورش عمل تدريبية، ومسابقات رياضية، ومبادرات ثقافية، تهدف جميعها إلى تعزيز قدرات الشباب وتنمية روح الابتكار والإبداع لديهم.